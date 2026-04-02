Pasajeros de avión captan imágenes inéditas del lanzamiento de Artemis II

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA no solo será recordado por ser un hito histórico, sino que también por las inéditas imágenes que fueron captadas desde las ventanas de aviones.

En redes sociales rápidamente se volvieron virales las grabaciones tomadas con teléfonos móviles de los pasajeros de diferentes vuelos comerciales, entre ellos un Delta Airlines que salió de Costa Rica con destino a Atlanta, Georgia.

En el video se aprecia el despegue del cohete SLS desde el Centro Espacial Kennedy, dejando un rastro inicialmente en curva que marca su trayecto sobre el cielo hasta sobrepasar la atmósfera, lo que parecía desafiar la gravedad.

Un ambiente de emoción y sorpresa por parte de las personas que iban a bordo del avión se logra percibir ante este inusual espectáculo en el cielo suscitado por la tarde de este miércoles 1 de abril.

“Quince años volando, rezando para ver algo así. Esto no se ve todos los días. Están yendo alrededor de la Luna. Viajé a Florida no sé cuántas veces, media docena de veces, para ver despegar el transbordador espacial en mis tiempos. Y siempre cancelado. Y aquí, asientos de primera fila”, fue uno de los comentarios de los pasajeros, citado por el medio CiberCuba.

???? Pasajeros a bordo de un vuelo comercial captaron imágenes impresionantes del lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA. pic.twitter.com/UE3klEm1VL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 2, 2026

Otro de los vuelos que logró presenciar el lanzamiento de Artemis II fue uno de American Airlines que salió de la isla de Saint Croix hacia Charlotte, Carolina del Norte.

Jane Clukey, una cantautora independiente que captó el instante histórico, expresó: “Fue un momento emocionante para todos los pasajeros del avión, poder celebrar juntos este logro de la humanidad”.

Para varios de los testigos, poder observar este acontecimiento desde las alturas representó una vivencia única e inolvidable, ya que no es recurrente coincidir con este tipo de eventos de gran magnitud.

Lanzamiento de la misión Artemis II

Tras más de medio siglo del último viaje tripulado más allá de la órbita terrestre, el lanzamiento de Artemis II se figura como un paso al futuro.

Por la tarde de este miércoles 1 de abril se realizó el despegue exitoso del cohete SLS, que impulsó a la nave Orión, para un recorrido de aproximadamente 10 días por el entorno lunar, aunque sin realizar alunizaje.

La tripulación para esta misión marca un hecho sin precedentes al estar integrada por Christina Koch, la primera mujer en orbitar la Luna en la misión Artemis II; Víctor Glover, el primer astronauta afrodescendiente; y Jeremy Hansen, el primer astronauta canadiense en una misión lunar.

La misión Artemis II se figura como una antesala para la posible presencia humana sostenible en la Luna y posteriormente en Marte, a través del desarrollo de una base lunar permanente.