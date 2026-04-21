De ingeniero de hardware a CEO: El reto de John Ternus al suceder a Tim Cook al frente de Apple

John Ternus, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple, durante un evento para anunciar nuevos productos, el martes 30 de octubre de 2018 en Brooklyn, Nueva York. Foto: AP

LONDRES (AP) — El próximo director general de Apple, John Ternus , es un veterano de la compañía que ascendió en las filas de ingeniería de hardware del fabricante del iPhone, pero hasta ahora ha mantenido un perfil bajo.

Ternus asumirá como CEO en septiembre en reemplazo de Tim Cook, quien se convirtió en Apple en un coloso tecnológico de 4 billones de dólares durante sus 15 años al mando tras la muerte del cofundador Steve Jobs.

Ternus enfrenta desafíos que lo obligarán a salir de su zona de confort en la ingeniería de hardware. Además de encontrar maneras de mantener a Apple competitiva en la carrera de la inteligencia artificial, tendrá que gestionar interrogantes sobre la cadena de suministro y relaciones con figuras como el presidente estadounidense Donald Trump, quien elogió públicamente a su predecesor el martes.

Ternus, de 50 años, ha pasado casi toda su vida profesional en Apple. Se incorporó a la empresa hace 25 años y los últimos cinco años ha supervisado la ingeniería que sustenta el iPhone, el iPad y la Mac.

Eso lo convirtió en el principal candidato para suceder a Cook, quien el lunes, cuando Apple anunció el cambio de liderazgo, elogió a Ternus como “sin duda la persona adecuada para liderar Apple hacia el futuro”.

Ternus trabajó en algunos de los productos emblemáticos de la marca, incluidos el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. También participó en el MacBook Neo, “posiblemente uno de los productos más disruptivos” que Apple ha lanzado en un tiempo, señaló Ben Wood, analista principal de CCS Insight.

“Esta mentoría sin duda garantizará una transición fluida y, al principio, espero muy pocos cambios en la estrategia de la empresa”, señaló Wood.

El nombramiento parecía estar cuidadosamente programado, después de las celebraciones del 50 aniversario de Apple y antes de su conferencia anual de desarrolladores WWDC en junio.

El cambio también llega en un momento crucial para la empresa de Cupertino, California. Aunque Cook dirigió a Apple a través de una era de prosperidad impulsada por el iPhone, Apple se ha quedado atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Apple ha tropezado en sus esfuerzos por ofrecer nuevas funciones basadas en IA, como se prometió hace casi dos años.

“El desafío para el nuevo CEO es realmente asegurar de que Apple sea capaz de descifrar la IA como la nueva interfaz de usuario y reinventar la interacción humano-máquina”, explicó el analista de Forrester Research, Thomas Husson.

Wood afirma que la atención en la WWDC se centrará en la estrategia de IA del nuevo director ejecutivo y en lo que hará la empresa a continuación, después de recurrir a Google a principios de este año —uno de los primeros líderes en la carrera de la IA— para ayudar a que Siri, el asistente virtual del iPhone, sea más conversacional y versátil.

“Una gran pregunta estratégica es hasta qué punto Apple invertirá en construir su propia plataforma de IA frente a dependiente de los modelos y plataformas de otras empresas”, señaló Wood.

Apple también enfrenta un mercado turbulento en medio de la incertidumbre geopolítica, dijo Wood.

Agrega que "la industria de la electrónica de consumo se enfrenta a una tormenta perfecta, con escasez de chips de memoria y la guerra en Oriente Medio con implicaciones generalizadas para la confianza del consumidor. Apple también tendrá que decidir cuánto quiere seguir dependiendo profundamente de China para la fabricación".

Ser director general de Apple también requerirá habilidades blandas, incluida la de desarrollar relaciones con figuras importantes. Cook cultivó vínculos con Trump mientras guiaba a la empresa a través de desafíos empresariales, incluida la guerra comercial y arancelaria de Trump dirigida a países de Asia, donde Apple tiene extensas cadenas de suministro de fabricación.

Trump mencionó su relación con Cook en una publicación en redes sociales el martes por la mañana, al escribir que “comenzó con una llamada telefónica” al inicio de su primer mandato, cuando Cook pidió ayuda con “un problema bastante grande que solo yo, como presidente, podía solucionar”.

“Ese fue el comienzo de una relación larga y muy agradable”, añadió Trump.

Ternus no es muy conocido fuera del universo de Apple. Se incorporó a la empresa en julio de 2001, según su perfil de LinkedIn, que no tiene publicaciones.

Antes de unirse a Apple, pasó cuatro años como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems. Se graduó en 1997 de la Universidad de Pensilvania, donde fue miembro del equipo de natación y, para su proyecto de fin de carrera, desarrolló un brazo mecánico de alimentación para cuadripléjicos controlado por movimientos de la cabeza.

En un discurso de graduación de 2024 dirigido a la escuela de ingeniería de la universidad, Ternus contó que se sintió intimidado cuando empezó a trabajar en Apple y no estaba seguro de encajar. Aprendió a “asumir siempre que eres tan inteligente como cualquiera en la sala, pero nunca asumir que sabes tanto como ellos”.

“Siempre habrá nuevas habilidades que dominar y nuevas personas de las que aprender”, agregó.

Ternus dijo en el anuncio de Apple que se sentía honrado de asumir este cargo, y prometió “liderar con los valores y la visión que han llegado a definir este lugar especial durante medio siglo”.