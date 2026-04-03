Así son las impresionantes imágenes de la Tierra tomadas por Artemis II en su trayecto a la Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La misión Artemis II, en su trayecto hacia la Luna, compartió este viernes dos imágenes “nuevas y espectaculares” y “de alta resolución” de la Tierra.

Las fotografías fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, a través de la ventana de la cápsula Orion.

Foto1: @NASA_es

En una segunda imagen, según la descripción de la NASA, “puedes ver nuestro hogar como un todo, iluminado con impresionantes tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera".

Foto 2: @NASA_es

Por primera vez en más de 50 años, los astronautas de una misión de la NASA sobrevolarán la Luna.

La tripulación está compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.