Así son las impresionantes imágenes de la Tierra tomadas por Artemis II en su trayecto a la Luna

Artemis II
Así son las impresionantes imágenes de la Tierra tomadas por Artemis II en su trayecto a la LunaLa tripulación está compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La misión Artemis II, en su trayecto hacia la Luna, compartió este viernes dos imágenes “nuevas y espectaculares” y “de alta resolución” de la Tierra.
Las fotografías fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, a través de la ventana de la cápsula Orion.
En una segunda imagen, según la descripción de la NASA, “puedes ver nuestro hogar como un todo, iluminado con impresionantes tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera".
Por primera vez en más de 50 años, los astronautas de una misión de la NASA sobrevolarán la Luna.
La tripulación está compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.
Good morning, world! ??— NASA (@NASA) April 3, 2026
We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS