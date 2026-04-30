Adolescentes usan redes sociales e influencers para noticias, pero con escepticismo

El logo de Google en una feria tecnológica en París el 9 de febrero del 2025. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — Los adolescentes tienen más inclinación que sus mayores a informarse a través de fuentes no tradicionales como las redes sociales y los influencers, lo que anuncia un cambio generacional de la manera en que la gente busca información.

Un estudio nacional del Media Insight Project concluye que el 36% de los adultos en Estados Unidos afirma que obtiene noticias de las redes sociales al menos una vez al día. Pero entre las personas de 13 a 17 años, esa cifra sube al 57%.

De forma similar, el 43% de los adultos dice que obtiene información sobre asuntos y acontecimientos nacionales de influencers o creadores de contenido independientes al menos “a veces”, frente al 57% de los adolescentes. El proyecto es una colaboración entre el Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, el American Press Institute y las escuelas de periodismo de la Universidad Northwestern y la Universidad de Maryland.

La encuesta apunta a la omnipresencia de las redes sociales en la vida de los adolescentes y muestra cómo más jóvenes están consumiendo sus noticias a través de estas plataformas o de creadores de contenido independientes, en lugar de acudir directamente a fuentes informativas nacionales o locales.

Aunque los estadounidenses no han abandonado el periodismo tradicional, están reevaluando en qué fuentes confían, manifestó Robyn Tomlin, directora ejecutiva del American Press Institute.

“Los medios nacionales y locales tradicionales siguen destacando como una fuente confiable, pero la gente, especialmente las audiencias más jóvenes, también está construyendo relaciones con creadores más jóvenes que consideran transparentes y auténticos”, declaró Tomlin. “Esa realidad tiene enormes implicaciones para el futuro de las noticias”.

Más adolescentes recurren a las redes sociales ya las búsquedas para informarse

Además de las redes sociales, los adolescentes también son más propensos a recurrir a motores de búsqueda y chatbots de inteligencia artificial para buscar noticias.

La encuesta encontró que cerca de 4 de cada 10 adolescentes obtienen noticias a diario mediante búsquedas, mientras que alrededor de 2 de cada 10 dicen que lo hacen a través de chatbots de IA.

La encuesta encontró que hay poca diferencia entre grupos de edad en cuanto a obtener noticias de sitios o aplicaciones digitales, así como de la televisión y el streaming. Cerca de 4 de cada 10 adultos y una proporción similar de adolescentes obtienen noticias de la televisión al menos una vez al día, y una proporción similar sintoniza sitios digitales de noticias.

“La idea de que la televisión está desapareciendo es un malentendido”, afirmó Tom Rosenstiel, profesor de periodismo en la Universidad de Maryland que trabajó en la encuesta. "Ver noticias en video no va a desaparecer. Está cambiando. La forma en que lo ves en YouTube es distinta a como lo ves en el 'CBS Evening News'".

Muchos adolescentes usan la IA ya los influencers, pero con dudas

Pese a que muchos adolescentes obtienen noticias de influencers y de la IA, muchos mantienen una saludable dosis de escepticismo.

Aunque los adolescentes son más propensos que los adultos a decir que tienen “mucha confianza” en la información que reciben de chatbots de IA, relativamente pocos tienen un alto nivel de confianza en los resultados. Apenas el 11% de los adolescentes tiene un alto grado de certeza en la información que proviene de la IA, frente al 4% de los adultos.

Los adolescentes también confían más en su capacidad para determinar si algo fue hecho por un humano o por IA. Cerca de un tercio de los adolescentes manifestó un alto nivel de confianza en su capacidad para distinguir contenido generado por IA de contenido generado por humanos, en comparación con alrededor de 2 de cada 10 adultos.

En lo que respeta a los influencers, hay dudas similares. Solo el 12% de los adolescentes también tiene “mucha confianza” en la información que obtienen de creadores independientes o influencers, ya sea que provenga de la televisión, las redes sociales u otras fuentes. Eso es más que el 6% de los adultos que dice lo mismo, pero sigue siendo muy bajo.

Los adolescentes se interesan más por noticias de celebridades y videojuegos.

Como era de esperarse, la encuesta también encontró que los adolescentes están más interesados ??en noticias sobre celebridades, música, películas, deportes y otros temas de entretenimiento. Los adultos muestran más interés por noticias políticas, asuntos empresariales o la economía.

Tanto para adolescentes como para adultos, existe un cansancio informativo significativo, particularmente en torno a las noticias políticas, indicó Rosenstiel. La mayoría de los adultos y los adolescentes dicen que “a menudo” o “a veces” intentan evitar noticias sobre el gobierno nacional y la política, y cerca de 6 de cada 10 afirman que procuran esquivar noticias relacionadas con el presidente Donald Trump.

“La gente está cansada de la sensación de que las cosas se están saliendo de control, y por eso es muy cuidadosa con en qué está invirtiendo su tiempo”, indicó Rosenstiel.

Rosenstiel dijo que muchos adolescentes también buscan noticias e información de maneras distintas. Es mucho menos probable que, en comparación con los adultos, digan que evitan noticias de celebridades o noticias que se difunden a través de redes sociales. Es posible, añadió Rosenstiel, que el periodismo más importante para algunas personas sea el que les ayuda a vivir su vida, incluso si queda fuera de las fuentes informativas convencionales.

“Parte del problema para el periodismo tradicional”, sostuvo Rosenstiel, “es la definición tradicional del periodismo sobre qué son noticias reales”.