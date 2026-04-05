Es hora de que Artemis II supere el récord de distancia del Apolo 13; qué saber del sobrevuelo lunar

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra la Luna vista desde una ventana de la nave espacial Orion durante la misión Artemis II el viernes 3 de abril de 2026. Foto: NASA vía AP

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Los astronautas de Artemis II ya son los campeones de una nueva era de exploración lunar. Ahora es momento de establecer un nuevo récord de distancia.

Tras despegar la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadunidenses y un canadiense buscan superar el alcance máximo del Apolo 13 desde la Tierra. Eso los convertirán en los emisarios más lejanos de nuestro planeta cuando rodeen la Luna sin detenerse el lunes y luego emprendan el regreso a casa a toda prisa.

Su sobrevuelo lunar, de unas seis horas, promete un vistazo a partes de la cara oculta de la Luna que estaban demasiado oscuras o demasiado difíciles de ver para los 24 astronautas del programa Apolo que los precedieron. También les espera un eclipse solar total cuando el satélite bloquea el Sol, dejando ver fragmentos de la corona centelleante.

“Echaremos un vistazo a la Luna, la cartografiaremos un poco y luego volveremos con fuerza”, indicó el director de vuelo, Judd Frieling. El objetivo es una base lunar equipada con módulos de alunizaje, vehículos exploradores, drones y hábitats.

A continuación, un vistazo al encuentro cercano y muy personal de Artemis II con otro mundo: nuestra compañera constante, la Luna.

El Apolo 13 tiene el récord de distancia desde la Tierra

Los astronautas de Apolo 13 se quedaron sin alunizaje cuando uno de sus tanques de oxígeno se rompió en el camino en 1970.

Con las tres vidas en peligro, el Control de Misión cambió a una trayectoria lunar de retorno libre para llevarlos a casa lo más rápido y eficientemente posible. Esta ruta se apoya en la gravedad de la Tierra y la Luna, y en un consumo mínimo de combustible.

Funcionó para el Apolo 13, convirtiéndola en el mayor “fracaso” exitoso de la NASA. (Para que conste, el director de vuelo Gene Kranz nunca dijo “el fracaso no es una opción”. La frase es puro Hollywood y surgió con la película biográfica de 1995 protagonizada por Tom Hanks).

Cómo superará Artemisa II al Apolo 13

El comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert alcanzaron un máximo de 248.655 millas (400.171 kilómetros) de la Tierra antes de dar el giro salvador en el Apolo 13.

Los astronautas de Artemis II siguen el mismo recorrido en forma de ocho, ya que no están orbitando la Luna ni alunizando en ella. Pero su distancia respecto de la Tierra debería superar la de Apolo 13 en unos 6.400 kilómetros (4.000 millas).

Christina Koch, miembro de la tripulación del Artemis II, señaló a finales de la semana pasada que ella y sus compañeros de tripulación no viven de superlativos, pero se trata de un hito importante “que la gente puede entender y asimilar”, al unir el pasado con el presente e incluso con el futuro cuando se establezcan nuevos récords.

Los astronautas del Artemis II se turnan para obtener vistas lunares privilegiadas.

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se girarán para capturar con cámaras las vistas lunares desde sus ventanas.

Como despegaron el 1 de abril, el encuentro no tendrá tanta iluminación de la cara oculta lunar como ocurriría en otras fechas. Pero aún así, la tripulación podrá distinguir “fragmentos claros de la cara oculta que nunca han sido vistos” por seres humanos, indicó la geóloga de la NASA Kelsey Young, incluida una buena parte de la cuenca Oriental.

Transmitirán sus observaciones mientras fotografían las escenas grises y llenas de cráteres. A bordo hay un conjunto de cámaras de calidad profesional, y cada astronauta también tiene un iPhone para tomar fotos más informales e improvisadas.

El equipo de Young preparó tarjetas didácticas de geografía lunar para que los astronautas las estudiaran antes del vuelo. “Han practicado durante muchísimos, muchísimos, muchísimos meses visualizaciones de la luna”, comentó el fin de semana, “y tengo muchas, muchas ganas de que, al verla de verdad, nos acerquen un poco la luna a casa el lunes”.

Habrá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar

La ventaja del despegue del 1 de abril es un eclipse solar total. El eclipse no será visible desde la Tierra —solo desde la cápsula Orion—, y regalará a los astronautas varios minutos de vistas de la atmósfera más externa y radiante del Sol, la corona.

Los astronautas estarán atentos a cualquier actividad solar inusual durante el eclipse, explicó Young, y usarán su “punto de vista único” para describir las características de la corona solar.

Los cuatro astronautas empacaron gafas para eclipse para proteger sus ojos.

¿Cuánto dura el breve apagón detrás de la Luna?

Orion quedará sin contacto con el Control de Misión durante casi una hora cuando esté detrás de la Luna. Lo mismo ocurrió durante las misiones lunares del programa Apollo.

La NASA depende de su Red de Espacio Profundo para comunicarse con la tripulación, pero las antenas gigantes en California, España y Australia no tendrán una línea de visión directa cuando Orion desaparezca detrás de la Luna durante aproximadamente 40 minutos.

Estos apagones de comunicación siempre fueron un momento tenso durante las misiones Apolo aunque, como señala Frieling, “la física toma el control y la física sin duda nos volverá al lado visible de la Luna”.

Artemis II emprende el regreso a casa tras el sobrevuelo lunar

Una vez que la nave deje el vecindario lunar, tardará cuatro días en regresar a casa. La cápsula apuntará a un amerizaje en el Pacífico cerca de San Diego el 10 de abril, nueve días después de su despegue desde Florida.

Durante el vuelo de regreso, los astronautas se conectarán por radio con la tripulación de la Estación Espacial Internacional, que está en órbita. Es la primera vez que una tripulación lunar tiene colegas en el espacio al mismo tiempo y la NASA no dejará pasar la oportunidad de una charla cósmica. La conversación incluye a las dos integrantes de la primera caminata espacial realizada sólo por mujeres en 2019: Koch a bordo de Orion y Jessica Meir, en la estación.