Astronautas de Artemis II rinden homenaje a Apolo 8 con fotografía con puesta el Sol sobre la Tierra. Foto: NASA vía AP

HOUSTON (AP).- Los astronautas de Artemis II ahora están ligados para siempre al Apolo 8. Un día después del histórico sobrevuelo lunar, la NASA publicó nuevas e impactantes fotografías tomadas por la tripulación estadounidense-canadiense.

Los cuatro astronautas recrearon la famosa fotografía del amanecer terrestre del Apolo 8 de 1968 con su propia imagen: la puesta de sol, que muestra nuestro planeta ocultándose tras la luna gris y picaduras de nubes. Otra fotografía captura el eclipse solar total que ocurrió cuando la luna bloqueó el sol desde la perspectiva de la tripulación.

Los tres estadounidenses y el canadiense ya están de regreso a casa, y el amerizaje en el Pacífico está previsto para el viernes. Mientras tanto, los científicos del Centro de Control de Misiones de Houston analizan minuciosamente el flujo de fotografías lunares que llegan a la Tierra.

Los tres astronautas del Apolo 8 se convirtieron en los primeros visitantes lunares del mundo, orbitando la Luna en la Nochebuena de 1968. Su fotografía del amanecer terrestre se convirtió en un símbolo del movimiento ecologista moderno.

La misión Artemis II supone el primer regreso de la NASA a la Luna con astronautas a bordo, un paso crucial hacia un posible alunizaje con otra tripulación dentro de dos años.