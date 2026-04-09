NASA usa canción de la banda mexicana Zoé para compartir imagen de Vía Láctea captada por Artemis II

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La NASA en Español sorprendió a los internautas al utilizar el emblemático tema “Vía láctea” de la banda de rock alternativo, Zoé, para difundir imágenes inéditas de nuestra galaxia.

El pasado 7 de abril, la tripulación de la misión Artemis II captó una fotografía del campo estelar, la cual compartió la NASA en redes sociales, acompañándola con el verso: “Y todas las noches bajo la Vía Láctea”, una referencia directa al éxito de la agrupación liderada por León Larregui.

Y todas las noches bajo la Vía Láctea. ??



Después de su exitoso sobrevuelo lunar, los astronautas de la misión @NASAArtemis II capturaron esta impresionante fotografía de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el 7 de abril de 2026. pic.twitter.com/WxJH5f5luL — NASA en español (@NASA_es) April 8, 2026

La reacción en plataformas digitales fue inmediata. El uso de la canción de la banda mexicana por parte de una agencia líder en investigación aeronáutica y aeroespacial generó una ola de entusiasmo entre los internautas. Incluso la cuenta oficial de Zoé comentó la publicación con dos emojis: uno de la galaxia y otro de un corazón.

Diversos usuarios expresaron su emoción con comentarios como “Qué buen gusto musical tiene la NASA” y “Zoé a nivel de otro universo”, demostrando el impacto que tuvo una composición popular mexicana ligada a un hito de la exploración científica.

La Vía Láctea, nuestro hogar en el cosmos

La imagen compartida por la NASA muestra un campo repleto “de miles de estrellas y brillantes nubes de polvo”. De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), la Vía Láctea es una galaxia de forma espiral, similar a un enorme remolino que rota una vez cada 200 millones de años.

Está compuesta por al menos 100 mil millones de estrellas, además de inmensas cantidades de gas y polvo. Posee una extensión tan grande que cruzarla de un extremo a otro tomaría 100 mil años.

La importancia de esta estructura radica en que es nuestro hogar en el cosmos. El Sol y sus planetas, incluida la Tierra, se localizan en uno de los brazos espirales de la galaxia, aproximadamente a medio camino entre el centro y el borde exterior.

La ESA señaló que el centro galáctico, difícil de observar debido a las densas nubes de gas que lo ocultan, probablemente alberga un agujero negro de proporciones masivas que consume todo objeto que se aproxime demasiado.

Artemis II: la histórica exploración lunar

La fotografía de la Vía Láctea fue capturada en el marco de la histórica misión Artemis II, que despegó el miércoles 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos.

Este vuelo representa el primer viaje tripulado a las cercanías de la Luna en más de medio siglo, rompiendo una pausa de exploraciones similares que se extendía desde la misión Apolo 17, en 1972.

A diferencia de las misiones Apolo, la tripulación de Artemis II destaca por ser la más diversa en la historia de la exploración espacial. El equipo está integrado por el comandante estadunidense Reid Wiseman; el piloto Victor Glover (primer astronauta afrodescendiente en una misión lunar); la especialista de misión Christina Koch (primera mujer en realizar un viaje a la Luna) y Jeremy Hansen, el primer astronauta canadiense en una misión de este tipo.

El objetivo de la travesía de 10 días no es aterrizar en la superficie lunar, sino realizar un sobrevuelo que llevará a la cápsula Orion alrededor de 6 mil 600 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna, estableciendo un nuevo récord de distancia para la humanidad desde la Tierra.

Esta misión de prueba es necesaria para verificar los sistemas de soporte vital, las interfaces de control y los protocolos de seguridad con seres humanos a bordo.

Asimismo, la doctora Trish Luna, astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a Proceso que Artemis II funciona como un puente para la posible presencia humana sostenible en la Luna y posteriormente en Marte.