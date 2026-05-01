La Ciudad de México se hunde tan rápido que puede verse desde el espacio

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Ciudad de México se hunde casi 25 centímetros (10 pulgadas) al año, según nuevas imágenes satelitales difundidas esta semana por la NASA, lo que la convierte en una de las metrópolis que se hunden con mayor rapidez en el mundo.

La capital mexicana y las ciudades aledañas, que constituyen una de las zonas urbanas más extensas y pobladas del mundo, con unos 7,800 kilómetros cuadrados y cerca de 22 millones de habitantes, se construyeron sobre el lecho de un antiguo lago. Muchas calles del centro fueron alguna vez canales, una tradición que continúa en las zonas rurales periféricas.

El bombeo intensivo de agua subterránea y el desarrollo urbano han reducido drásticamente el manto acuífero, lo que significa que la Ciudad de México se ha estado hundiendo durante más de un siglo, dejando muchos monumentos y edificios antiguos, como la Catedral Metropolitana, cuya construcción comenzó en 1573, visiblemente inclinados. La contracción del acuífero también ha contribuido a una crisis crónica de agua que, según previsiones, no hará más que empeorar.

“Esto daña parte de la infraestructura crítica de Ciudad de México, como el metro, el sistema de drenaje, el agua, el sistema de agua potable, la vivienda y las calles”, afirmó Enrique Cabral, investigador que estudia geofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. “Es un problema muy grande”.

La Ciudad de México se hunde tan rápido que el proceso puede observarse desde el espacio.

En algunas zonas, el hundimiento ocurre a una tasa promedio de 0.78 pulgadas (2 centímetros) al mes, según el informe recién publicado por la NASA, como en el aeropuerto principal y en el emblemático monumento conocido comúnmente como el Ángel de la Independencia.

Nuevos datos muestran partes de la ciudad (en azul) que se hundieron más de media pulgada (más de 2 cm) por mes desde octubre de 2025 hasta enero de 2026. Foto: NASA

En conjunto, eso significa una tasa anual de hundimiento de alrededor de 24 centímetros (9.5 pulgadas). En menos de un siglo, la caída ha sido de más de 12 metros (39 pies), según Cabral.

“Tenemos una de las velocidades de hundimiento del terreno más rápidas en todo el mundo”, señaló.

Los cálculos de la NASA se basan en mediciones tomadas entre octubre de 2025 y enero de 2026 por un potente satélite conocido como NISAR, que puede rastrear cambios en tiempo real en la superficie terrestre y es una iniciativa conjunta entre la NASA y la Organización India de Investigación Espacial.

El científico de NISAR Paul Rosen señaló que, al captar detalles de la Tierra desde el espacio, el proyecto también “nos dice algo sobre lo que realmente ocurre debajo de la superficie”.

“Básicamente, es documentación de todos estos cambios dentro de una ciudad”, explicó. “Se puede ver la magnitud total del problema”.

Con el tiempo, el equipo espera poder acercarse aún más a zonas específicas y algún día obtener mediciones edificio por edificio.

De manera más amplia, los investigadores esperan aplicar la tecnología en todo el mundo para monitorear cosas como desastres naturales, cambios en líneas de falla, los efectos del cambio climático en regiones como la Antártida y más.

Rosen indicó que dicha tecnología podría usarse para reforzar los sistemas de alerta, permitiendo que los científicos adviertan a los gobiernos sobre la necesidad de evacuaciones en casos de erupciones volcánicas, por ejemplo.

Para la Ciudad de México, la tecnología representa un gran avance para estudiar el problema del hundimiento y mitigar sus peores efectos, según Cabral.

Durante décadas, el gobierno ha ignorado en gran medida el problema, salvo por estabilizar cimientos bajo monumentos como la catedral. Pero tras recientes recrudecimientos de la crisis del agua, Cabral señaló que las autoridades han comenzado a financiar más investigación.

Las imágenes del satélite NISAR y los datos que las acompañan serán clave para que científicos y autoridades planifiquen cómo abordar el problema.

“Para hacer una mitigación de largo plazo de la situación”, sostuvo Cabral, “el primer paso es simplemente entender”.