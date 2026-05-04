VIDEO viral de la Vía Láctea captado desde la Estación Espacial Internacional

Jasmin Moghbeli, astronauta de la NASA, captó la Vía Láctea desde la Estación Espacial Internacional.. Foto: Captura de pantalla del video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video que muestra la Vía Láctea desde la órbita terrestre fue captado por la astronauta Jasmin Moghbeli a bordo de la Estación Espacial Internacional y se difundió en redes sociales, donde acumuló millones de visualizaciones.

La grabación presenta una secuencia nocturna en la que se observa la curvatura de la Tierra mientras la estación se desplaza sobre el planeta. En el fondo, la franja luminosa de la galaxia aparece de forma continua, con variaciones de brillo y densidad estelar.

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La propia Moghbeli compartió el video en sus cuentas oficiales durante su misión en la estación, como parte de los contenidos que astronautas difunden para documentar su experiencia en órbita.

Registro muestra detalles de la galaxia sin contaminación lumínica

De acuerdo con la NASA, las imágenes de la Vía Láctea captadas desde la EEI se logran mediante cámaras digitales con configuraciones de exposición prolongada, diseñadas para operar en condiciones de baja iluminación.

El video muestra una banda luminosa definida que corresponde al plano galáctico, donde se concentra una mayor cantidad de estrellas. La ausencia de contaminación lumínica y la posición orbital permiten observar estos detalles con mayor claridad que desde la superficie terrestre.

Durante la secuencia también se identifican luces de ciudades y fenómenos atmosféricos, que aparecen en contraste con el fondo oscuro del espacio.

Movimiento orbital permite observar cambios en la Tierra y el cielo

La EEI se desplaza a una velocidad aproximada de 28,000 kilómetros por hora, lo que genera la percepción de movimiento tanto en la superficie terrestre como en el cielo estrellado.

En el video difundido por Moghbeli se aprecia el desplazamiento continuo de la galaxia mientras la estación recorre distintas regiones del planeta. Las luces urbanas aparecen y desaparecen en cuestión de segundos, mientras el horizonte terrestre cambia de tonalidad.

Este tipo de registros permite documentar la relación visual entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior.

Jasmin Moghbeli: trayectoria en misiones espaciales y aviación

Jasmin Moghbeli es astronauta de la NASA desde 2017. Nació en Alemania y creció en Estados Unidos. Antes de integrarse al cuerpo de astronautas, se desempeñó como piloto de helicópteros en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Cuenta con experiencia en operaciones de combate y ha acumulado más de 2,000 horas de vuelo en distintas aeronaves. Fue seleccionada como parte de la promoción de astronautas conocida como “Turtles”, grupo que completó su entrenamiento en 2020.

En 2023, Moghbeli participó en la misión SpaceX Crew-7, en la que fungió como comandante. Durante esta expedición permaneció varios meses en la Estación Espacial Internacional, donde realizó actividades científicas y operativas.

La captura del video de la Vía Láctea forma parte de los registros que realizó durante su estancia en órbita.

Publicaciones desde la EEI amplían el acceso a contenidos espaciales

Astronautas como Moghbeli utilizan plataformas digitales para compartir imágenes y videos obtenidos durante sus misiones. Estas publicaciones incluyen descripciones sobre las condiciones de captura y la ubicación de la estación en el momento del registro.

Las cámaras utilizadas en la EEI cuentan con sensores capaces de registrar luz en niveles bajos. Para captar la Vía Láctea, los astronautas ajustan parámetros como apertura, velocidad de obturación y sensibilidad ISO.

El video compartido por Moghbeli presenta estabilidad en la imagen, a pesar del movimiento constante de la estación. Esto se logra mediante sistemas de fijación y técnicas de captura que reducen vibraciones.

Las imágenes obtenidas contribuyen tanto a la divulgación como al análisis de condiciones atmosféricas y espaciales.