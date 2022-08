Los gatos son declarados “especie exótica invasora” en Polonia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La decisión de la Academia Nacional de Ciencias de declarar al gato común “especie exótica invasora” levantó una gran polémica, pues los polacos no están de acuerdo, mientras los científicos la justifican asegurando que los felinos matan millones de pequeños mamíferos y de aves al año en el país.

El biólogo de la Academia Nacional de Ciencias polaca Wojciech Solarz no estaba preparado para la reacción del público cuando hizo este anuncio, resaltó El País.

La base de datos ya contaba con otras mil 786 especies incluidas sin ninguna objeción, según informa Associated Press.

La entrada de estos felinos en la lista negra, el pasado mes de julio, ha levantado una gran polémica en Polonia, al punto que Solarz ha tenido que acudir a la televisión para explicar la decisión y la Academia Polaca de Ciencias ha publicado un artículo citando el daño que los gatos causan a las aves y otros animales salvajes.

Indicó que según un estudio de la Universidad de Ciencias Biológicas de Varsovia estimó en 2019 que los gatos domésticos matan a unos 583 millones de pequeños mamíferos y 135 millones de aves al año en Polonia, indicó El País.

El felis catus fue domesticado probablemente hace unos 10 mil años en la cuna de las grandes civilizaciones del antiguo Oriente Medio, explicó la academia polaca en su escrito, lo que hace que la especie sea ajena a Europa desde un punto de vista estrictamente científico, indicó.

El instituto subrayó que “se opone a cualquier tipo de crueldad hacia los animales”. Argumentó que su clasificación se ajustaba a las directrices de la Unión Europea (UE).

Pero el gato común no se incluyó en el listado de especies exóticas invasoras que representan una amenaza para la UE, en el Reglamento de la UE 1143/2014, pero esto no se debe a que el gato no suponga un problema para la fauna local, sino a que, simplemente, hay demasiados.

“Debido a la presencia masiva de esta especie en la cría doméstica y en el entorno natural, es poco probable que la inclusión de un gato doméstico en esta lista mitigue su impacto de manera efectiva”, señaló el organismo polaco.

A lo largo de la historia, su acción en estos entornos ha contribuido a la extinción de, al menos, un 14% de los vertebrados extintos, aseguró el investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, Manuel Nogales.

Desde la domesticación del gato salvaje africano hace unos 9 mil años, el hombre ha dispersado ampliamente esta especie, que ha establecido poblaciones asilvestradas en todo el mundo, incluso en los archipiélagos más remotos, donde su presencia es especialmente dañina.

Un ejemplo: a finales del siglo XIX, la llegada a la isla de Stephens (Nueva Zelanda) del farero con su familia, acompañados por su gata embarazada Tibbles, provocó la desaparición de una especie endémica del lugar: el pájaro Xenicus lyalli.

Según el estudio liderado por el doctor Nogales, los gatos asilvestrados ya han provocado la extinción de 33 especies animales. También amenazan al 8% de especies catalogadas en peligro crítico a nivel mundial por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La inclusión de los gatos en el listado de especies invasoras polacas ha galvanizado un debate que llevaba tiempo alejado del gran público. El doctor Solarz ha intentado aplacar el descontento del público con datos.

Un descontento, aventuraba el científico, que podía deberse a que algunos medios de comunicación dieron la falsa impresión de que su instituto pedía la eutanasia de los gatos silvestres.

El experto subrayó que lo único que recomendaba era que los propietarios de gatos limitaran el tiempo que sus mascotas pasaban al aire libre durante la temporada de cría de aves. “Tengo un perro, pero no tengo nada en contra de los gatos”, dijo Solarz.