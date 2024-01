Primeras imágenes de un tiburón blanco recién nacido

MADRID, (EUROPA PRESS) - Un ejemplar de tiburón blanco recién nacido vivo fue captado en imágenes por primera vez gracias a un dron submarino desplegado en la costa de California.



Los tiburones blancos, los tiburones depredadores más grandes del mundo y con los ataques más mortales a humanos, son difíciles de imaginar como bebés recién nacidos. Esto se debe en parte a que, al parecer, nadie ha visto uno en la naturaleza hasta ahora.



El cineasta de vida silvestre Carlos Gauna y el estudiante de doctorado en biología de UC Riverside, Phillip Sternes, estaban escaneando las aguas en busca de tiburones el 9 de julio de 2023, cerca de Santa Bárbara, en la costa central de California. Ese día, algo emocionante apareció en el visor de la cámara del dron de Gauna. Era una cría de tiburón como nunca antes habían visto.



Los tiburones blancos son grises en la parte superior y blancos en la parte inferior. Pero este tiburón de aproximadamente 1,70 metros de largo era de un blanco puro.



"Ampliamos las imágenes, las pusimos en cámara lenta y nos dimos cuenta de que la capa blanca se estaba desprendiendo del cuerpo mientras nadaba", dijo Sternes en un comunicado. "Creo que fue un tiburón blanco recién nacido que se despojó de su capa embrionaria".



Estas observaciones están documentadas en un nuevo artículo de la revista Environmental Biology of Fishes. El artículo también detalla la importancia de haber visto un tiburón blanco recién nacido vivo.



Gauna es conocido en Internet como The Malibu Artist. Ha pasado miles de horas filmando tiburones en todo el mundo y sus vídeos de ellos nadando cerca de los bañistas tienen millones de visitas. Lo que él y Sternes observaron podría ayudar a resolver el antiguo misterio de los hábitos de parto de los grandes blancos.



"El lugar donde dan a luz los tiburones blancos es uno de los santos griales de la ciencia sobre los tiburones. Nunca nadie ha podido precisar dónde nacen ni nadie ha visto vivo a una cría de tiburón recién nacido", afirmó Gauna. "Se han encontrado tiburones blancos muertos dentro de madres embarazadas fallecidas. Pero nada como esto".



Aunque los autores del artículo reconocen que es posible que la película blanca que exhibía el tiburón haya sido una afección de la piel, no creen que ese sea el caso. "Si eso es lo que vimos, entonces también es monumental porque nunca se ha informado de tal condición en estos tiburones", dijo Gauna.



Por muchas razones, opinan que lo que vieron fue en realidad un tiburón blanco recién nacido. Primero, las hembras de tiburones blancos dan a luz a crías vivas. Mientras están en el útero, los tiburones embrionarios podrían alimentarse de huevos no fertilizados para obtener proteínas. Las madres ofrecen alimento adicional a las crías de tiburón en crecimiento con una "leche" secretada en el útero.



"Creo que lo que vimos fue que el bebé derramaba la leche intrauterina", dijo Sternes. Una segunda razón es la presencia de tiburones blancos grandes, probablemente preñados, en este lugar. Gauna los había observado aquí en años anteriores y en las semanas previas a la observación. "Filmé a tres tiburones muy grandes que parecían preñados en este lugar específico en los días anteriores. Ese día uno de ellos se zambulló y poco después aparece este tiburón completamente blanco", dijo Gauna. "No es difícil deducir de dónde vino la cría".



En tercer lugar, el tamaño y la forma del tiburón también son indicativos de un recién nacido. Lo que los dos observaron era delgado, corto y redondeado. "En mi opinión, este probablemente tuvo unas horas, tal vez un día como máximo", dijo Sternes.



Por último, este lugar frente a la costa central de California se ha propuesto desde hace mucho tiempo como lugar de nacimiento de tiburones blancos. "Hay muchas áreas hipotéticas, pero a pesar del intenso interés en estos tiburones, nadie ha visto un nacimiento o una cría recién nacida en la naturaleza", dijo Sternes. "Esta bien podría ser la primera evidencia que tenemos de un cachorro en la naturaleza, lo que lo convierte en un lugar definitivo para el parto".



Muchos estudiosos creen que los tiburones blancos nacen en zonas más alejadas del mar. Que esta cría haya sido filmado tan cerca de la costa (aproximadamente a 340 metros de la playa) es significativo porque su edad significa que probablemente nació en aguas poco profundas.



Los tiburones blancos están catalogados como una especie en peligro de extinción a nivel internacional. "Se necesita más investigación para confirmar que estas aguas son de hecho un gran caldo de cultivo para el blanco. Pero si es así, querríamos que los legisladores intervengan y protejan estas aguas para ayudar a que los tiburones blancos sigan prosperando", dijo Sternes.