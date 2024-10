Así se vio el “Cometa del Siglo”; volverá en 80 mil años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este fin de semana, el cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS tuvo su mayor acercamiento a nuestro planeta, desde donde se pudo observar su cola luminosa en el horizonte occidental, después del atardecer.

Here’s a Timelapse of the #comet from Arizona ?? pic.twitter.com/v4aVdm0pLo — Chris Page - Weatherman (@ChrisPage90) October 14, 2024

El C/2023 A3 causó sensación desde su descubrimiento, en enero de 2023, de forma independiente y simultánea por el Observatorio Purple Mountain (Tsuchinshan) en China y por el Observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, por sus siglas en inglés) en Sudáfrica.

El cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) esta tarde-noche desde Zacatecas, México



Hoy el cometa alcanzó su punto máximo de acercamiento a la Tierra, es decir, su perigeo.



12/octubre/2024

Créditos: Da Ko#FollowTheComet #CometC2023A3 #Comet #Cometobservation pic.twitter.com/M8qKXmujPr — SpaceW (@spacexyzt) October 13, 2024

El meteoro de hielo y polvo presentaba un brillo y una cola que impactaron al público, conforme se acercaba a la Tierra, por lo que fue nombrado el “Cometa del Siglo”. Aunque los científicos advirtieron que el espectáculo no estaba garantizado, a pesar del fervor en redes sociales.

Para gusto de los astrónomos y de los aficionados, el cometa no decepcionó. Estas son algunas de las imágenes que fueron capturadas:

?? Wat een fotosessie! Komeet 'Tsuchinshan Atlas' stond gisteravond rond 20.10 uur prachtig boven de Waalbrug van Nijmegen. Je kon hem zelfs visueel prima zien. Een zeldzaam soort fotografie in Nederland... #comet

@OmroepGLD @Weerplaza @C2023A3 pic.twitter.com/LlVd7Q1aLV — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) October 15, 2024

El espectáculo que ofreció el objeto celestial fue único, ya que es un cometa no periódico, por lo que podría regresar al sistema solar interior en miles o millones de años, según la duración de su órbita.

Some more Comet Tsuchinshan-ATLAS for your feed this morning. pic.twitter.com/d6ZyjlfrLV — Jim Tang (@wxmann) October 15, 2024

Los astrónomos creen que los cometas no periódicos se originan dentro de la Nube de Oort, una nube esférica de objetos transneptunianos que rodean el Sistema Solar.

It was beautiful tonight in Mammoth Lakes California pic.twitter.com/EkeuAzvfVf — Will (@PInstinctx) October 14, 2024

El C/2023 A3 podría volver a aparecer en el cielo terrestre en 80 mil años, aproximadamente, según datos de la NASA.