Cámara web observa cientos de víboras de cascabel en "mega madriguera" (Video)

FORT COLLINS, Colorado, EU (AP) — Docenas de ellas se arrastran y deslizan una encima de otra. Y ahora hay una cámara web para que cualquiera pueda observarlas a través de internet en cualquier momento, incluso de noche.

Una "mega madriguera" con hasta dos mil víboras de cascabel no es el programa favorito de mucha gente. Pero es un auténtico espectáculo para los científicos y otros entusiastas de las serpientes, cuyas observaciones están ayudando a ampliar el conocimiento sobre estos inusuales reptiles cuya mala fama es inmerecida.

La ubicación remota, en un terreno privado del norte de Colorado, se encuentra en una ladera llena de grietas rocosas donde las serpientes pueden mantenerse calientes y esconderse de los depredadores.

