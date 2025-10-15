Osos polares se apropian de una estación de investigación rusa abandonada (fotogalería)

Un oso polar en una estación de investigación abandonada en la isla Koluchin, frente a Chukotka, Rusia, en el extremo oriental del país, el jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: AP Foto/Vadim Makhorov

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Varios osos polares que se adueñaron de una estación de investigación polar abandonada en la costa oriental de Rusia fueron captados de manera íntima por Vadim Makhorov en imágenes tomadas con un dron.

Foto: AP/Vadim Makhorov

En septiembre, el fotógrafo filmaba el paisaje de la isla Kolyuchin durante un crucero en el mar de Chukotka cuando notó que los osos polares usaban uno de los edificios abandonados como refugio.

Foto: AP/Vadim Makhorov

La pequeña isla se encuentra a unos 11 kilómetros (casi 7 millas) de la costa norte de la península de Chukotka, separada de Alaska por el Estrecho de Bering.

Foto: AP/Vadim Makhorov

Makhorov escribió en una publicación en redes sociales: “Los osos no son ajenos a la sensación de comodidad y calidez. Perciben las casas como refugios”.