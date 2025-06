Google lanza sitio web para detectar ciclones con IA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 12 de junio, Google anunció el lanzamiento de Weather Lab, un sitio web para compartir sus modelos meteorológicos de inteligencia artificial (IA) que ayudan a predecir ciclones hasta con 15 de días de anticipación.

Esta herramienta surge como prevención ante los desastres naturales "extremadamente peligrosos”, que ponen en riesgo vidas, devastan comunidades y causan importantes pérdidas económicas.

Los ciclones o huracanes son sensibles incluso a pequeñas diferencias en las condiciones atmosféricas, lo que dificulta su pronóstico preciso. Sin embargo, la IA puede mejorar la precisión de sus predicciones y ayudar a proteger a las comunidades con una preparación eficaz y evacuaciones tempranas, indicó Google.

Weather Lab es un sitio interactivo donde los usuarios podrán usar los modelos meteorológicos de IA de la compañía, como su último proyecto experimental de ciclones, “basado en redes neuronales estocásticas”.

