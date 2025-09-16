Delfines rosados en peligro de extinción enfrentan una creciente amenaza de mercurio en la Amazonía

Científicos y veterinarios examinan un delfín rosado de río en Puerto Nariño, Colombia, el domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Foto AP/Fernando Vergara

PUERTO NARINO, Colombia (AP).- Un destello rosado rompe la superficie fangosa del río Amazonas mientras científicos y veterinarios, sumergidos hasta la cintura en la cálida corriente, trabajan pacientemente con una red de malla alrededor de una manada de delfines de río. La tensan más con cada pasada, y una lluvia de peces plateados brilla bajo el intenso sol mientras saltan para escapar de la red.

Cuando el equipo sube un delfín a un bote, se agita al ver cómo el agua fluye por sus costados moteados de rosa. La tripulación lo transporta rápidamente a la orilla arenosa del río, donde investigadores, llenos de adrenalina, lo colocan sobre una colchoneta. Tienen 15 minutos —el tiempo máximo que un delfín puede estar fuera del agua sin peligro— para completar su trabajo.

Fernando Trujillo, biólogo marino que lidera el esfuerzo, se arrodilla junto a la cabeza del animal, protegiéndole el ojo con un paño pequeño para que no vea lo que sucede. Apoya la mano suavemente sobre el animal y le habla en voz baja.

“Nunca han tocado la palma de una mano. Intentamos calmarlos”, dijo Trujillo, luciendo un pañuelo rosa de delfín. “Sacar un delfín del agua es como un rapto”.

Una persona cuenta las respiraciones del delfín. Otra le humedece la piel con una esponja mientras las demás realizan múltiples pruebas médicas que ayudarán a determinar la cantidad de mercurio que circula en los depredadores más ágiles del Amazonas.

La amenaza del mercurio se extiende por la cadena alimentaria del Amazonas

Trujillo dirige la Fundación Omacha, un grupo de conservación centrado en la fauna acuática y los ecosistemas fluviales, y lidera evaluaciones de salud de delfines de río. Es una operación minuciosa que involucra a pescadores experimentados, veterinarios y lugareños, que requiere meses de planificación y se realiza un par de veces al año.

“Tomamos muestras de sangre y tejido para evaluar el mercurio”, declaró Trujillo a The Associated Press desde la localidad colombiana de Puerto Nariño, a orillas del río. “Básicamente, usamos a los delfines como centinelas de la salud del río”.

La contaminación por mercurio proviene principalmente de la minería ilegal de oro —una industria en crecimiento en toda la cuenca del Amazonas— y de la tala de bosques que arrastra hacia los cursos de agua el mercurio que se encuentra naturalmente en el suelo.

Los mineros utilizan mercurio para separar el oro de los sedimentos y luego vierten el lodo de nuevo en los ríos, donde entra en contacto con los peces que consumen las personas y los delfines. El aumento mundial de los precios del oro ha impulsado un auge minero, y la contaminación por mercurio en vías fluviales remotas ha aumentado.

El mercurio puede dañar el cerebro, los riñones, los pulmones y el sistema inmunitario, además de causar cambios de humor, pérdida de memoria y debilidad muscular, según la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Las mujeres embarazadas y los niños pequeños son los que corren mayor riesgo, ya que la exposición prenatal se asocia con retrasos en el desarrollo y una reducción de la función cognitiva.

“El máximo que cualquier ser vivo debería tener es 1 miligramo por kilogramo”, dijo Trujillo. “Aquí, estamos viendo de 20 a 30 veces esa cantidad”.

En años anteriores, su equipo encontró de 16 a 18 miligramos por kilogramo de mercurio en delfines, que pueden sufrir el mismo daño neurológico, daño orgánico y otros problemas que los humanos. En el río Orinoco de Colombia, los niveles en algunos delfines han alcanzado hasta 42, niveles que, según los científicos, se encuentran entre los más extremos jamás registrados en la especie.

Trujillo afirmó que es difícil demostrar que la toxina mata directamente a los delfines. Se están realizando más estudios, añadió, señalando que "cualquier mamífero con una gran cantidad de mercurio morirá".

Cuando Trujillo y su equipo analizaron su propia sangre hace tres años, sus resultados mostraron niveles más de 36 veces superiores al límite de seguridad (36,4 miligramos por kilogramo), un nivel que atribuye a décadas de trabajo en zonas afectadas por el mercurio y a una dieta rica en pescado. Con asistencia médica, sus niveles han bajado a unos 7 miligramos.

“El mercurio es un enemigo invisible hasta que se acumula lo suficiente, y entonces empieza a afectar el sistema nervioso central”, declaró Trujillo a AP después de que su equipo lograra capturar y analizar a cuatro delfines rosados. “Ya estamos viendo evidencia de ello en comunidades indígenas”.

Una serie de estudios e informes científicos, incluyendo trabajos de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes e investigadores académicos, han detectado una alta exposición al mercurio entre los pueblos indígenas de la Amazonía, incluyendo Brasil, Perú, Colombia, Surinam y Bolivia. Las muestras de cabello mostraron promedios muy superiores al umbral de seguridad de la OMS de 1 parte por millón, y una comunidad colombiana registró más de 22 miligramos por kilogramo.

Las poblaciones de delfines en esta parte de la Amazonía se han desplomado, y el monitoreo de Trujillo muestra una disminución del 52% en los delfines rosados ??y del 34% en los delfines grises de río, una especie diferente, en las últimas décadas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasificó al delfín rosado como especie en peligro de extinción en 2018. Trujillo indicó que se desconoce el número exacto en la Amazonía, pero su organización estima entre 30 mil y 45 mil ejemplares en toda la cuenca.

Los delfines rosados ????también enfrentan amenazas por la sobrepesca, enredos accidentales en redes, tráfico de embarcaciones, pérdida de hábitat y sequía prolongada.

Colombia afirma estar combatiendo la minería ilegal y la contaminación por mercurio. Prohibió el uso de mercurio en la minería en 2018, ratificó el Convenio de Minamata para reducir el mercurio en el medio ambiente y presentó un plan de acción en 2024. Las autoridades citan operaciones conjuntas con Brasil y recientes operativos de control, pero los organismos de control afirman que los esfuerzos siguen siendo desiguales y que la minería ilegal persiste en gran parte del país.

Otras naciones amazónicas afirman estar intensificando sus esfuerzos. Brasil ha lanzado redadas y tomado medidas para restringir el internet satelital utilizado por los campamentos de minería de oro ilegal que utilizan mercurio, con el objetivo de interrumpir la logística y las líneas de suministro. Perú incautó recientemente una cifra récord de 4 toneladas de mercurio de contrabando. Ecuador, Surinam y Guyana han presentado planes de acción para reducir el uso de mercurio en la minería de oro a pequeña escala.