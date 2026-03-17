Población de mariposas monarca en México aumenta un 64% en la temporada 2025-2026

Una mariposa monarca descansa cerca de un arroyo en el santuario Piedra Herrada, en las montañas cercanas a Valle de Bravo. Foto: Marco Ugarte / Archivo AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— La presencia de la mariposa monarca en los bosques mexicanos de hibernación durante la temporada 2025-2026 aumentó un 64% con lo que las colonias ocuparon 2.93 hectáreas frente a las 1.79 ha registradas el año previo, según datos divulgados el martes por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mexicana (Semarnat).

La migración de estas mariposas desde Canadá y Estados Unidos a México y viceversa es considerada una maravilla de la naturaleza, aunque ningún ejemplar llega a completar todo el viaje.

El gobierno mexicano controla cada año la presencia de esta especie en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la sección de México del Fondo Mundial para la Naturalez (WWF, por sus siglas en inglés).

Con los resultados de este año se consolida el aumento de la población después de la tendencia a la baja que se observó entre 2022 y 2024. No obstante, las cifras aún están lejos del récord que se dio entre 1996-1997 cuando la superficie ocupada por las monarcas fue 18.19 hectáreas.

“La mariposa monarca es el símbolo de la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá, su conservación es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro", dijo la secretaria Alicia Bárcena.

Sin embargo, la titular de Semarnat recordó que, aunque el plan de conservación de este insecto está dando resultados, todavía hay situaciones de riesgo como el turismo, los plaguicidas y el cambio climático.

Los planes de conservación consisten en garantizar la integridad del hábitat a lo largo de toda su ruta migratoria, vincular a las comunidades en su preservación y contar con un mayor control de la tala ilegal y otras actividades que dañan los bosques.

Según los datos del monitoreo, el aumento de la superficie ocupada se debió a un mayor registro de huevos y larvas durante la reproducción en Estados Unidos, debido a que la primavera y el verano fueron menos secos que en 2024.

Además, hubo menor sequía durante la migración hacia México, lo que provocó una elevada presencia de plantas con flores que proporcionaron néctar a las mariposas.

En la temporada de hibernación 2025-2026 se registró la presencia de nueve colonias de mariposas, tres en Michoacán y seis en el Estado de México.