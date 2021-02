Premian a universitarios por estudios sobre pruebas de sangre a pacientes con cáncer de pulmón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Científicos de la UNAM desarrollan pruebas de sangre que permitirán conocer la respuesta que tendrán los pacientes con cáncer de pulmón a su tratamiento.

Juan Manuel Hernández Martínez y Edgar Montes Servín, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabajan con un grupo de investigadores para desarrollar diagnósticos menos agresivos –como las biopsias– que puedan ayudar a los doctores a recomendar el tratamiento adecuado.

Los académicos identificaron que además de presencia de las células mieloides supresoras, la existencia de citocinas –unas glicoproteínas que actúan como mensajeras entre las células del sistema inmune– se asocia a un pronóstico más desfavorable para los enfermos.

En entrevista con la UNAM, Montes Servín explicó que las células mieloides supresoras ocasionan que el sistema inmune de los pacientes deje de funcionar de forma adecuada, mientras que las citocinas comunican que hay un problema de inflamación o algún tipo de infección por virus, bacterias u otros agentes patógenos para que sean eliminados.

En un primer momento los especialistas compararon el perfil de citocinas de personas con cáncer de pulmón con el de personas sanas y ahora decidieron trabajar con gente en tratamiento para conocer cuál es la asociación que tienen con las células mieloides supresoras debido a que ambos fenómenos se relacionan con el progreso del mal los pacientes.

Los especialistas destacaron que este tipo de pruebas en sangre podrían hacerse de manera rutinaria en los pacientes con cáncer de pulmón y otras neoplasias como cáncer de ovario, gástrico y de colon, para que los médicos tratantes puedan tomar mejores decisiones terapéuticas y tener más información acerca del posible desenlace de los enfermos.

El estudio, que realizaron junto a Lourdes Barrera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y sus compañeros Mario Orozco Morales, Elizabeth Montes Servín, David Michel Tello, Diana Flores Estrada, Renato Augusto Morales Flores y Óscar Arrieta del Instituto Nacional de Cancerología, les mereció obtener el premio Roberto Kretschmer Schmid 2020 de la Academia Nacional de Medicina.

La investigación de los mexicanos fue detallada en el artículo “Levels of peripheral blood polymorphonuclear myeloid-derived suppressor cells and selected cytokines are potentially prognostic of disease progression for patients with non-small cell lung cancer”, publicado en la revista internacional Cancer Immunology Immunotherapy (2018).