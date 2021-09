Desarrollan tratamiento contra cálculos biliares con base en el rábano negro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Encabezado por los académicos Elia Brosla Naranjo Rodríguez e Ibrahim Guillermo Castro, un grupo de investigación de la Facultad de Química de la UNAM desarrolló un producto a base de rábano negro para tratar los cálculos biliares, una de las enfermedades gastrointestinales más prevalentes entre los mexicanos.

En un comunicado, la institución recordó que, dentro de la medicina tradicional mexicana, el rábano negro es referido como una excelente estrategia para combatir la litiasis biliar, pero su sabor y olor son desagradables, ello ocasiona rechazo. El desarrollo de un producto con este vegetal evita que las personas perciban características como el picor y el olor intenso.

Actualmente, dijo, la enfermedad por cálculos biliares (colelitiasis) no tiene tratamiento farmacológico eficaz, por lo que se requiere extirpar la vesícula biliar para erradicar el problema. Sin embargo, muchas personas optan por terapias alternativas con productos naturales para evitar esta cirugía.

La académica adscrita al Departamento de Farmacia de la FQ, Elia Brosla Naranjo Rodríguez, y el profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, Ibrahim Guillermo Castro Torres, iniciaron investigaciones sobre el rábano negro (Raphanus sativus L. var niger) desde 2012, mismas que fueron publicadas (como artículos originales, de revisión y memorias de congresos) en revistas como Journal of Biomedicine and Biotechnology, Journal of Hepatology, Phytotherapy Research y el Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas.

Los trabajos se relacionan con las propiedades del rábano para desintegrar cálculos biliares en modelos experimentales con ratones C57BL/6; pruebas de toxicidad; investigaciones sobre posibles mecanismos del rábano para tratar cálculos y sobre las sustancias activas que pueden estar involucradas en los efectos terapéuticos.

Ibrahim Castro y Elia Naranjo han dedicado parte de su labor académica al estudio de productos naturales con diferentes aplicaciones terapéuticas. Castro Torres es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y concentra sus actividades en la docencia e investigación de enfermedades del colesterol, mientras que Naranjo realiza actividades de docencia e investigación en el área de Farmacología y productos naturales.

Ambos académicos sostuvieron que los resultados de cualquier investigación científica deben tener una aplicación social en pro de la salud de las personas. “Si generamos un nuevo conocimiento, no es para que se quede estancado, los resultados se tienen que reflejar en beneficio de nuestra población”, afirmaron.

Los investigadores señalaron que muchos de los fármacos existentes en la actualidad derivaron de investigaciones con productos naturales; no obstante, advirtieron que la ingesta de éstos debe efectuarse de una manera responsable, pues mucha gente depende del uso de plantas medicinales para el cuidado de su salud: “En general, cualquier sustancia que consumamos debe tener una responsabilidad, no sólo las plantas medicinales”.

El rábano negro pertenece a la familia crucífera o brasicácea, misma familia a la que pertenecen el brócoli, la col, la coliflor, el rábano rosado, la mostaza, entre otros, por lo que algunas sociedades occidentales usan al rábano negro como ingrediente de ensaladas.

“Todo lo que ingerimos debe de consumirse moderadamente, incluso el agua que bebemos, porque la toxicidad está relacionada con el incremento en la cantidad de cualquier sustancia y las personas deben conocer estos aspectos”, indicaron también los universitarios.

El producto de rábano negro que desarrollan Elia Naranjo e Ibrahim Castro representa un resultado de investigaciones científicas con sustentos teórico y experimental, además de tener antecedentes etnobotánicos muy importantes que reflejan la importancia del cultivo, uso y preparación de esta planta entre los pueblos, quienes lo han utilizado con eficacia.