El 95% de las terrazas de hostelería tiene niveles perjudiciales de nicotina para la salud

MADRID (EUROPA PRESS).- El 95 por ciento de las terrazas de hostelería tiene niveles perjudiciales de nicotina para la salud, según informó este martes el coordinador de Prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Sebastián del Busto, siendo la preocupación principal los menores.

"El debate siempre ha girado en torno a aspectos como si fumar en espacios cerrados y abiertos. Pero el humo del tabaco no se esfuma y sigue haciendo daño", insiste Del Busto, que detalla que una colilla apagada continúa desprendiendo el 14 por ciento de la nicotina que emite cuando está prendida, al menos por 24 horas.

"No solo fumar hace daño, sino que también el humo hace daño, aunque no se tenga tanta percepción de ello", reiteró. De hecho, de los 8 millones de personas que mueren al año por tabaco en España, un millón no se ha encendido nunca un cigarrillo.

Así, insiste en que "los espacios se contaminan" y hacen daño a la gente, siendo los menores "la preocupación principal". "Más del 70 por ciento de los menores en España están expuestos al humo ambiental del tabaco, siendo más del 40 por ciento de ellos en espacios públicos al aire libre", alerta Del Busto, que agrega que "el humo también está en las infraestructuras".

Así las cosas, los menores que están expuestos al humo de tabaco multiplican su riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y padecen un 50 por ciento más de infecciones de oído, un 30 por ciento más de infecciones respiratorias y un 20 por ciento más crisis asmáticas.