Los vacunados que se infectaron con subvariantes de ómicron están cuatro veces más protegidos

MADRID (EUROPA PRESS).– Las personas vacunadas que se infectaron con las primeras subvariantes de ómicron tienen actualmente una protección cuatro veces mayor que las personas vacunadas que no se infectaron, observó un equipo de investigadores de Portugal en un estudio publicado en la revista 'New England Journal of Medicine'.

"Las personas vacunadas que se infectaron por las subvariantes BA.1 y BA.2 de ómicron tienen una protección frente a la infección por la subvariante BA.5, en circulación desde junio, unas cuatro veces mayor que las personas vacunadas que no se infectaron en ningún momento. Las infecciones en 2020 y 2021 que ocurrieron a través de la infección con variantes anteriores del virus SARS-CoV-2 (variantes alfa y delta) también confieren protección contra la infección para la variante ómicron más reciente, aunque esta protección no es tan alta como la de individuos infectados con las variantes BA.1 y BA.2", dijeron los expertos.

Para llevar a cabo este estudio, los investigadores tuvieron acceso al registro de casos de covid-19 a nivel nacional de Portugal. "Utilizamos el registro nacional portugués de casos de covid-19 para obtener información sobre todos los casos de infecciones por SARS-CoV-2 en la población mayor de 12 años residente en Portugal. La variante del virus de cada infección se determinó considerando la fecha de infección y la variante dominante en ese momento. Consideramos las infecciones causadas por las primeras variantes de ómicron BA.1 y BA.2 juntas", detallaron los expertos.

Con estos datos, analizaron la probabilidad de que una persona previamente infectada se vuelva a infectar con la variante actual, lo que les permitió calcular el porcentaje de protección que brindan las infecciones anteriores.

"Este estudio demuestra, en el periodo de tiempo analizado, que la infección previa en personas vacunadas (la llamada inmunidad híbrida) sigue confiriéndose a las variantes que se caracterizan por su capacidad de evadir la respuesta inmune, como la subvariante actualmente dominante", expusieron los expertos.