La OMS llama a los gobiernos a "fortalecer la supervisión del covid-19" ante las nuevas variantes 

MADRID (EUROPA PRESS).– El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom, invitó a todos los países a "fortalecer la supervisión del covid-19" y "continuar implementando las recomendaciones para salvar vidas" ante la presencia de las nuevas variantes de Ómicron EG.5 y BA.2.86.

Así lo expresó en una rueda de prensa celebrada este viernes, en la que resaltó que "el covid-19 sigue siendo una amenaza de salud global" ya que, aunque actualmente la OMS dispone de menos datos sobre la incidencia en los diferentes países debido a que estos han dejado de recogerla, "se ha visto un aumento de las hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes en algunos países".

En este sentido, el director general llamó a todos los países a continuar informando sobre su situación del covid-19 para que "puedan asesorarles sobre el riesgo de las nuevas variantes EG.5 y BA.2.86".

Por su parte, la líder técnica de covid-19 de la OMS, la doctora Maria Van Kerhove, explicóo que "el virus continúa evolucionando porque hay una serie de variantes en circulación, todas ellas de Ómicron".



"La vigilancia es realmente importante para que podamos seguir las tendencias", declaró asegurando que "solo tienen datos de hospitalizaciones de 19 países". "La vigilancia no solo es importante para rastrear las variantes, sino también para que los individuos sepan si están infectados o no", añadió la doctora Kerhove.



Así, explicó que la nueva variante BA.2.86, comúnmente conocida como 'Pirola', "tiene más de 30 mutaciones en la proteína spike, aunque hasta ahora solo se han detectado unos nueve o 10 casos de BA.2.86". Por ello, esta variante ha sido clasificada como "variante en seguimiento" a la espera de que haya más casos y se pueda explorar más a fondo su biología.



En este sentido, la experta afirmó que "el virus presenta una amenaza porque está evolucionando y cambiando y no se puede predecir con certeza qué significarán esos cambios".



"Se está reinfectando a un gran número de personas, ha habido un aumento de las hospitalizaciones en el último mes, en las regiones templadas del hemisferio norte, donde estamos en verano, algo que no es de esperar si pensamos en un patógeno respiratorio como la gripe, que suele tener picos en los meses de invierno en las regiones templadas del planeta. Y esto nos preocupa porque el mundo se ha abierto", ha declarado la doctora.



Finalmente, la experta concluyó advirtiendo que "los gobiernos deben permanecer vigilantes ante el covid-19 porque la amenaza no ha desaparecido".