Piden acceso al antirretroviral Lenacapavir para América Latina; podría reducir transmisiones en 68%

Lenacapavi, el medicamento recomendado por la OMS para prevenir el VIH. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un precio accesible para el Lenacapavir, el medicamento antirretroviral más innovador para prevenir el VIH, podría reducir hasta en 68% las transmisiones del virus en América Latina, estima un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP).

La investigación, respaldada por el Instituto de Salud Pública Global de AIDS Healthcare Foundation (AHF, por sus siglas en inglés) para América Latina y el Caribe, destaca que en la región se podrían evitar hasta 28 mil nuevas infecciones del virus para 2030.

Además, posiciona al fármaco como “una herramienta potencialmente transformadora en la respuesta regional al VIH”.

Los resultados del análisis fueron dados a conocer el lunes 20 de octubre en el foro “Incremento en el acceso a Lenacapavir en Latinoamérica”. El documento incluye los posibles efectos de ampliar el acceso a este antirretroviral inyectable de acción prolongada en Argentina, Colombia, México, Perú y Venezuela.

En el foro, se discutió la exclusión de América Latina del acuerdo global anunciado por la farmacéutica Gilead Sciences, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y el Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR).

Este acuerdo, según los ponentes, estableció un precio de 40 dólares anuales por persona para más de 100 países, pero dejó fuera a países como México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Guatemala.

Exclusión y posibilidades

De acuerdo con Luz Marina Umbasia Bernal, asesora de la organización Public Citizen, “el acceso al Lenacapavir no puede ser un privilegio; es una cuestión de justicia en salud”.

Denunció que las licencias voluntarias de Gilead excluyen a países de ingreso medio-alto, pese a que estos concentran más de 80% de las nuevas infecciones por VIH en América Latina.

Tonatiuh Barrientos, director de Investigación del INSP, expuso dos escenarios modelados que se presentarían en la región al tener acceso al antirretroviral:

Con cobertura parcial, reduciría en 32% las nuevas infecciones.

Con cobertura óptima y alta adherencia, permitiría una reducción de 68%.

“En términos humanos, estamos hablando de 40 mil infecciones menos en solo cinco años”, calculó.

Miguel Pedrola, director científico para América Latina y el Caribe de AHF, trajo a la memoria los resultados de los ensayos clínicos internacionales PURPOSE 1 y 2, hechos en Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México:

“Se demostraron niveles de protección superiores a 95%, sin infecciones reportadas en grupos de alta vulnerabilidad… Lenacapavir actúa en tres fases del ciclo del virus. Es el primero de su tipo. Su eficacia no está en duda: lo que falta es voluntad política y acceso real”, enfatizó.

IMSS evalúa estrategias

Georgina Morales, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que México ya evalúa nuevas estrategias de prevención combinada, y que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya autorizó protocolos de estudio para explorar la viabilidad del Lenacapavir.

Por su parte, Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global, llamó directo a los gobiernos de la región:

“Mientras en Estados Unidos el tratamiento cuesta más de 28 mil dólares al año, en América Latina es simplemente inaccesible. Aunque Gilead y la OMS anunciaron precios reducidos, el control sigue en manos de la farmacéutica. África negoció en bloque y logró acceso. América Latina necesita hacer lo mismo”.

El directivo advirtió sobre la “fatiga del condón” y la baja adherencia a la profilaxis preexposición oral diaria (PrEP), lo que hace urgente ofrecer opciones más prácticas y aceptadas por las poblaciones clave.

Y subrayó que el uso de Lenacapavir “puede cambiar el paradigma”, pero que la decisión debe venir de los propios gobiernos de la región.