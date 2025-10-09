MADRID (EUROPA PRESS) - Un importante estudio liderado por la Universidad MÃ©dica de Anhui (China) y publicado en el 'Journal of Hepatology', por Elsevier, informa sobre el primer xenotrasplante hepÃ¡tico auxiliar del mundo de un cerdo genÃ©ticamente modificado a un receptor humano vivo. El paciente sobreviviÃ³ 171 dÃ­as, lo que demuestra que los hÃ­gados porcinos modificados genÃ©ticamente pueden contribuir a funciones metabÃ³licas y sintÃ©ticas clave en humanos, a la vez que pone de relieve las complicaciones que actualmente limitan los resultados a largo plazo.

SegÃºn la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud, miles de pacientes mueren cada aÃ±o mientras esperan un trasplante de Ã³rganos debido a la escasez de Ã³rganos humanos. Tan solo en China, cientos de miles de personas sufren insuficiencia hepÃ¡tica cada aÃ±o; sin embargo, solo unas 6.000 personas recibieron un trasplante de hÃ­gado en 2022. Este caso pionero ofrece una nueva vÃ­a para reducir la brecha entre la demanda y la disponibilidad de Ã³rganos.

El caso se referÃ­a a un hombre de 71 aÃ±os con cirrosis relacionada con la hepatitis B y carcinoma hepatocelular, que no era apto para resecciÃ³n ni trasplante de hÃ­gado humano. Los cirujanos implantaron un injerto auxiliar de un cerdo miniatura Diannan modificado genÃ©ticamente con 10 modificaciones genÃ©ticas, incluyendo genes knockout de xenoantÃ­genos y transgenes humanos para mejorar la compatibilidad inmunitaria y de coagulaciÃ³n.

Durante el primer mes tras la cirugÃ­a, el injerto funcionÃ³ eficazmente, produciendo bilis y sintetizando factores de coagulaciÃ³n, sin evidencia de rechazo agudo ni hiperagudo. Sin embargo, el dÃ­a 38, el injerto se retirÃ³ tras el desarrollo de una microangiopatÃ­a trombÃ³tica asociada al xenotrasplante (xMAT), una complicaciÃ³n grave relacionada con la activaciÃ³n del complemento y la lesiÃ³n endotelial. El tratamiento con el inhibidor del complemento eculizumab y la plasmafÃ©resis resolvieron con Ã©xito la xMAT. A pesar de ello, el paciente sufriÃ³ posteriormente episodios repetidos de hemorragia gastrointestinal superior y falleciÃ³ el dÃ­a 171.

"Este caso demuestra que un hÃ­gado de cerdo modificado genÃ©ticamente puede funcionar en un ser humano durante un perÃ­odo prolongado", explica el investigador principal, Beicheng Sun, del Departamento de CirugÃ­a Hepatobiliar y presidente del Primer Hospital Afiliado de la Universidad MÃ©dica de Anhui. "Es un avance crucial que demuestra tanto las posibilidades como los obstÃ¡culos pendientes, en particular los relacionados con la desregulaciÃ³n de la coagulaciÃ³n y las complicaciones inmunitarias, que deben superarse", concluye.