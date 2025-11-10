Atlas más detallado del cerebro en desarrollo revela cómo surgen los trastornos de la mente

Investigadores construyen un atlas celular del cerebro en desarrollo para comprender mejor los trastornos neuropsiquiátricos.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un consorcio internacional de científicos publicó una serie de estudios que ofrecen el mapa más detallado hasta ahora sobre cómo se forma el cerebro de mamíferos, incluidos humanos y ratones. Los resultados muestran la evolución de las células madre neurales durante las primeras etapas del desarrollo, así como los cambios en las poblaciones celulares que dan origen a diferentes regiones cerebrales.

El trabajo, que reúne datos de más de medio millón de células humanas y de modelos animales, busca establecer una referencia global para comparar el desarrollo cerebral normal con las alteraciones vinculadas a trastornos mentales. La serie de investigaciones fue difundida en la revista Nature y representa un avance significativo en la comprensión del cerebro en formación.

¿Qué abarca el nuevo atlas de desarrollo cerebral?

El proyecto logró trazar un mapa celular de alta resolución que detalla cómo las células se diferencian, migran y se organizan para formar estructuras funcionales. En uno de los estudios, los investigadores analizaron casi 680 mil células del cerebro fetal humano, identificando rutas específicas de diferenciación neuronal y glial.

En paralelo, se construyó un atlas del cerebro en crecimiento de ratones, que documenta los cambios en volumen, densidad celular y conexión entre regiones durante la fase neonatal, equivalente a los primeros meses del desarrollo cerebral humano.

Principales hallazgos y aplicaciones del atlas

El conjunto de estudios del consorcio no solo ofrece un mapa descriptivo, sino también una herramienta de referencia con posibles aplicaciones en investigación, diagnóstico y desarrollo de terapias.

A continuación, se resumen los aspectos más destacados del proyecto:

Escala celular: los investigadores analizaron más de 680 mil células del cerebro fetal humano y millones de células procedentes de modelos animales para construir el mapa.

los investigadores analizaron más de 680 mil células del cerebro fetal humano y millones de células procedentes de modelos animales para construir el mapa. Etapas cubiertas : el atlas documenta el desarrollo desde las fases más tempranas de formación neural hasta periodos equivalentes al nacimiento en humanos.

: el atlas documenta el desarrollo desde las fases más tempranas de formación neural hasta periodos equivalentes al nacimiento en humanos. Tecnología utilizada : los equipos aplicaron secuenciación de ARN de célula única y mapeo espacial de alta resolución, lo que permitió observar la organización y comunicación de las células con un detalle sin precedentes.

: los equipos aplicaron secuenciación de ARN de célula única y mapeo espacial de alta resolución, lo que permitió observar la organización y comunicación de las células con un detalle sin precedentes. Comparación entre especies : se incluyeron estudios en humanos y ratones para identificar patrones comunes y diferencias clave en el desarrollo cerebral entre mamíferos.

: se incluyeron estudios en humanos y ratones para identificar patrones comunes y diferencias clave en el desarrollo cerebral entre mamíferos. Aplicaciones potenciales : los datos pueden ayudar a detectar alteraciones tempranas relacionadas con autismo, TDAH, esquizofrenia y otros trastornos del neurodesarrollo.

: los datos pueden ayudar a detectar alteraciones tempranas relacionadas con autismo, TDAH, esquizofrenia y otros trastornos del neurodesarrollo. Disponibilidad de datos: los mapas estarán disponibles en acceso abierto para que la comunidad científica los utilice como referencia y los amplíe en futuras investigaciones.

Estos resultados constituyen una base de datos que permitirá rastrear el desarrollo cerebral en detalle, identificar desviaciones celulares y servir de guía para evaluar terapias experimentales en modelos animales.

Cómo ayuda este mapa a estudiar los trastornos de la mente

El nuevo atlas funciona como un punto de referencia para comparar el desarrollo cerebral típico con trayectorias alteradas que podrían derivar en trastornos mentales. Los investigadores destacan que pequeñas variaciones en la maduración o en la especialización de ciertos tipos celulares pueden tener consecuencias en la conectividad y en la función de las redes neuronales.

Entre las áreas de interés se encuentran los procesos que podrían explicar la aparición de condiciones como el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o la esquizofrenia. Además, el mapeo detallado permite ubicar con precisión subpoblaciones celulares poco estudiadas, lo que abre la posibilidad de identificar marcadores tempranos o nuevas dianas terapéuticas.

Implicaciones para la ciencia y la medicina

Los científicos consideran que el atlas será una herramienta útil en distintos ámbitos:

En investigación básica, permitirá validar modelos celulares y animales, confirmando si reproducen adecuadamente las etapas del desarrollo humano.

En la práctica clínica, podría servir para detectar alteraciones del desarrollo antes de la aparición de síntomas, lo que favorecería diagnósticos más tempranos.

A largo plazo, el conocimiento detallado de las trayectorias de diferenciación celular podría guiar terapias de precisión para corregir o modular procesos cerebrales anómalos.

Los autores aclaran que los resultados deben interpretarse con cautela. El desarrollo cerebral humano tiene características únicas y prolongadas que no se reproducen completamente en modelos animales, lo que limita la extrapolación directa de algunos hallazgos.