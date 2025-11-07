James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, falleció a los 97 años. Foto: AP

(AP).- James D. Watson, cuyo codescubrimiento de la estructura de escalera retorcida del ADN en 1953 ayudó a encender la mecha de una revolución en la medicina, la lucha contra el crimen, la genealogía y la ética, falleció. Tenía 97 años.

El descubrimiento —logrado cuando el audaz Watson, nacido en Chicago, tenía apenas 24 años— lo convirtió en una figura venerada en el mundo de la ciencia durante décadas. Pero cerca del final de su vida, enfrentó condena y censura profesional por comentarios ofensivos, incluyendo afirmar que las personas negras son menos inteligentes que las blancas.

Watson compartió el Premio Nobel de 1962 con Francis Crick y Maurice Wilkins por descubrir que el ácido desoxirribonucleico, o ADN, es una doble hélice, compuesta por dos hebras que se enrollan una alrededor de la otra para crear lo que se asemeja a una larga escalera que se retuerce suavemente.

Ese descubrimiento supuso un gran avance. Inmediatamente reveló cómo se almacena la información hereditaria y cómo las células duplican su ADN al dividirse. La duplicación comienza cuando las dos hebras de ADN se separan como una cremallera.

Incluso entre personas ajenas a la ciencia, la doble hélice se convertiría en un símbolo científico reconocido al instante, apareciendo en lugares como la obra de Salvador Dalí y un sello postal británico.

El descubrimiento allanó el camino a avances más recientes, como la manipulación genética de los seres vivos, el tratamiento de enfermedades mediante la inserción de genes en pacientes, la identificación de restos humanos y sospechosos a partir de muestras de ADN y el rastreo de árboles genealógicos.

Sin embargo, también ha suscitado numerosas cuestiones éticas, como si deberíamos alterar la información genética del cuerpo por motivos estéticos o de forma que se transmita a la descendencia.

“Francis Crick y yo hicimos el descubrimiento del siglo, eso estaba bastante claro”, dijo Watson en una ocasión. Más tarde escribió: “No había manera de que pudiéramos haber previsto el impacto explosivo de la doble hélice en la ciencia y la sociedad”.

Watson nunca volvió a realizar un descubrimiento de laboratorio tan importante. Pero en las décadas posteriores, escribió influyentes libros de texto y unas memorias superventas, y contribuyó a dirigir el proyecto para secuenciar el genoma humano. Seleccionó a jóvenes científicos brillantes y les brindó su apoyo. Además, utilizó su prestigio y sus contactos para influir en la política científica.

Watson falleció en un centro de cuidados paliativos tras una breve enfermedad, según informó su hijo este día. Su antiguo laboratorio de investigación confirmó que había fallecido el día anterior.

“Nunca dejó de luchar por las personas que sufrían enfermedades”, dijo Duncan Watson sobre su padre.

La motivación inicial de Watson para apoyar el proyecto genético fue personal: su hijo Rufus había sido hospitalizado con un posible diagnóstico de esquizofrenia, y Watson pensó que conocer la composición completa del ADN sería crucial para comprender esa enfermedad, tal vez a tiempo para ayudar a su hijo.

En 2007, atrajo una atención no deseada cuando la revista Sunday Times de Londres lo citó diciendo que era "inherentemente pesimista sobre el futuro de África" ??porque "todas nuestras políticas sociales se basan en la premisa de que su inteligencia es igual a la nuestra, cuando todas las pruebas demuestran lo contrario". Añadió que, si bien espera que todos sean iguales, "quienes tienen que tratar con empleados negros se dan cuenta de que esto no es cierto".

Pidió disculpas, pero tras una polémica internacional fue suspendido de su cargo como rector del prestigioso Laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York. Se jubiló una semana después. Había desempeñado diversos puestos de liderazgo allí durante casi 40 años.

En un documental televisivo emitido a principios de 2019, se le preguntó a Watson si sus opiniones habían cambiado. “No, en absoluto”, respondió. En respuesta, el laboratorio de Cold Spring Harbor le retiró varios títulos honoríficos, alegando que sus declaraciones eran “reprobables” y “carecían de fundamento científico”.

La combinación de logros científicos y comentarios controvertidos de Watson creó un legado complejo.

En 2019, el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud, afirmó que Jim había mostrado «una lamentable tendencia a realizar comentarios incendiarios y ofensivos, especialmente al final de su carrera. Sus exabruptos, en particular cuando se referían a la raza, fueron profundamente desacertados e hirientes. Ojalá las opiniones de Jim sobre la sociedad y la humanidad hubieran estado a la altura de su brillantez científica».

Mucho antes de eso, Watson despreciaba la corrección política.

“Un buen número de científicos no solo son de mente cerrada y aburridos, sino también simplemente estúpidos”, escribió en “La doble hélice”, su exitoso libro de 1968 sobre el descubrimiento del ADN.

Para triunfar en la ciencia, escribió: “Hay que evitar a la gente tonta. ... Nunca hagas nada que te aburra. ... Si no soportas estar con tus verdaderos colegas (incluidos tus competidores científicos), abandona la ciencia. ... Para alcanzar un gran éxito, un científico debe estar preparado para meterse en serios problemas”.

Fue en otoño de 1951 cuando el alto y delgado Watson —que ya tenía un doctorado a los 23 años— llegó a la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, donde conoció a Crick. Como dijo más tarde un biógrafo de Watson: “Fue amor intelectual a primera vista”.

El propio Crick escribió que la asociación prosperó en parte porque ambos hombres compartían “cierta arrogancia juvenil, una crueldad y una impaciencia ante el pensamiento superficial”.

Juntos, se propusieron descifrar la estructura del ADN, con la ayuda de la investigación con rayos X realizada por su colega Rosalind Franklin y su estudiante de posgrado Raymond Gosling. Watson fue criticada posteriormente por una representación despectiva de Franklin en «La doble hélice», y hoy en día se la considera un ejemplo destacado de científica cuyas contribuciones fueron ignoradas. (Falleció en 1958).

Watson y Crick construyeron modelos similares a los de Tinker Toy para dilucidar la estructura de la molécula. Una mañana de sábado de 1953, tras manipular trozos de cartón que había cortado cuidadosamente para representar fragmentos de la molécula de ADN, Watson comprendió de repente cómo estas piezas podían formar los “peldaños” de una escalera de doble hélice.

Su primera reacción: “Es precioso”.

Tras el descubrimiento, Watson pasó dos años en el Instituto Tecnológico de California y luego se unió al profesorado de Harvard en 1955. Antes de dejar Harvard en 1976, esencialmente creó el programa de biología molecular de la universidad, recordó el científico Mark Ptashne en una entrevista de 1999.

Watson se convirtió en director del laboratorio de Cold Spring Harbor en 1968, en su presidente en 1994 y en su rector 10 años después. Convirtió el laboratorio de Long Island en un centro educativo para científicos y no científicos, centró la investigación en el cáncer, infundió un sentimiento de entusiasmo y recaudó enormes cantidades de dinero.

Transformó el laboratorio en un centro vibrante e increíblemente importante, dijo Ptashne. Fue uno de los milagros de Jim: una persona más desaliñada, menos refinada y menos complaciente de lo habitual que uno podría imaginar.

De 1988 a 1992, Watson dirigió el proyecto federal para identificar la composición detallada del ADN humano. Logró la enorme inversión en investigación ética que requirió el proyecto con tan solo anunciarlo en una rueda de prensa. Posteriormente declaró que fue «probablemente la decisión más acertada que he tomado en la última década».

Watson estuvo presente en la Casa Blanca en 2000 para el anuncio de que el proyecto federal había completado un objetivo importante: un “borrador de trabajo” del genoma humano, básicamente una hoja de ruta para aproximadamente el 90 por ciento de los genes humanos.

En 2007, los investigadores presentaron a Watson la descripción detallada de su propio genoma. Fue uno de los primeros genomas individuales en ser descifrado.

Watson sabía que la investigación genética podía arrojar resultados que incomodaran a algunas personas. En 2007, escribió que cuando los científicos identifican variantes genéticas que predisponen a las personas al crimen o que afectan significativamente la inteligencia, los hallazgos deberían divulgarse en lugar de silenciarse por corrección política.

James Dewey Watson nació en Chicago el 6 de abril de 1928, en el seno de “una familia que creía en los libros, las aves y el Partido Demócrata”, como él mismo decía. De su padre, observador de aves, heredó el interés por la ornitología y la aversión por las explicaciones que no se basaban en la razón o la ciencia.

Watson fue un niño precoz al que le encantaba leer, y estudiaba libros como “The World Telegraph Almanac of Facts”. Ingresó en la Universidad de Chicago con una beca a los 15 años, se graduó a los 19 y obtuvo su doctorado en zoología en la Universidad de Indiana tres años después.

Se interesó por la genética a los 17 años cuando leyó un libro que decía que los genes eran la esencia de la vida.

“Pensé: ´Bueno, si el gen es la esencia de la vida, quiero saber más sobre él´”, recordó más tarde. “Y eso fue crucial porque, de lo contrario, habría dedicado mi vida a estudiar aves y nadie habría oído hablar de mí”.

En aquel entonces, no estaba claro que los genes estuvieran compuestos de ADN, al menos en ninguna forma de vida que no fueran bacterias. Pero Watson viajó a Europa para estudiar la bioquímica de los ácidos nucleicos como el ADN. En una conferencia en Italia, Watson vio una imagen de rayos X que indicaba que el ADN podía formar cristales.

“De repente me entusiasmé con la química”, escribió Watson en “La doble hélice”. Si los genes podían cristalizar, “debían tener una estructura regular que pudiera resolverse de forma sencilla”.

“Una posible clave para el secreto de la vida era imposible de sacar de mi mente”, recordó.

En las décadas posteriores a su descubrimiento, la fama de Watson perduró. Apple Computer utilizó su imagen en una campaña publicitaria. En congresos, estudiantes de posgrado que ni siquiera habían nacido cuando él trabajaba en Cambridge se daban codazos y susurraban: «¡Ahí está Watson! ¡Ahí está Watson!». Consiguieron que les autografiara servilletas o ejemplares de «La doble hélice».

En 2018, un periodista le preguntó si algún edificio del laboratorio de Cold Spring Harbor llevaba su nombre. Watson respondió que no: «No necesito un edificio con mi nombre. Yo tengo la doble hélice».

Sus declaraciones sobre la raza en 2007 no fueron la primera vez que Watson generó controversia con sus comentarios. En un discurso en 2000, sugirió que el deseo sexual está relacionado con el color de la piel. Y anteriormente había declarado a un periódico que, si se encontrara un gen que rigiera la sexualidad y pudiera detectarse en el útero, a una mujer que no deseara tener un hijo gay se le debería permitir abortar.

Más de medio siglo después de ganar el Nobel, Watson subastó la medalla de oro en 2014. La puja ganadora, de 4.7 millones de dólares, estableció un récord para un Nobel. Finalmente, la medalla le fue devuelta a Watson.

Los dos coganadores del Premio Nobel de Watson, Crick y Wilkins, fallecieron en 2004.