A más de 40 años del sida en México persisten altas cifras de contagio y discriminación

En conferencia en el Museo Franz Mayer, Sigfrido Rangel, director médico de GSK México (centro), y Javier Martínez, presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA (derecha). Foto: Sara Pantoja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de 40 años de la epidemia de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en México, persisten las altas cifras de contagio, en particular entre los jóvenes, y la discriminación contra las personas que portan el virus, alertaron médicos y activistas, en el contexto del Día Mundial del Sida, que se conmemora hoy 1 de diciembre.

De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico, la Secretaría de Salud (Ssa), hasta el pasado 8 de noviembre la autoridad tenía confirmados cerca de 16 mil nuevos casos de VIH a nivel nacional, tan solo en lo que va del 2025.

En conferencia en el Museo Franz Mayer, Sigfrido Rangel, director médico de GSK México, informó que, en tan solo una década, según los informes de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se han registrado 180 mil 319 casos de VIH, de los cuales más de 39 mil han sido diagnosticados en jóvenes de 15 a 24 años. Esas cifras con más marcadas en hombres que tienen sexo con otros hombres.

El panorama empeora pues, según Javier Martínez, presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA, a más de 40 años de la pandemia por el virus, aún persiste el estigma y la discriminación sobre las personas que padecen esta enfermedad.

“Por eso la gente no se quiere hacer pruebas, porque les da miedo saber que se pudieron contagiar y que serán discriminados. ¡A estas alturas ya no debería haber casos de VIH!”, aseguró.

El activista agregó que las autoridades de salud deben hacer más campañas para detectar la enfermedad y difundir más la educación sexual, particularmente entre los jóvenes que van iniciando su vida sexual, así como enfatizar en la importancia de hablar con las parejas sobre esta enfermedad y otras de transmisión sexual.

Martínez enfatizó en la necesidad de difundir entre la gente que existen medidamentos que pueden prevenir el contagio de VIH en caso de ser víctimas de una violación sexual o de tener contacto con agujas contaminadas.

“El estigma y la discriminación crean un entorno adverso para las personas que viven con VIH, afectando su diagnóstico oportuno y retrasando el acceso al cuidado que necesitan para preservar su salud y bienestar. Al no contar con un seguimiento médico adecuado, el VIH puede conllevar a la enfermedad del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), esta es la última fase de la infección por el VIH que ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo está gravemente deteriorado a causa del virus”, detalló.

El médico y el activista coincidieron en que el VIH sigue siendo un “desafío de salud pública” y refuerza la necesidad de tener programas de prevención con cobertura amplia e innovación terapéutica que permita ampliar el panorama de posibilidades para las personas que viven con VIH.

¿Qué es el VIH?

El infectólogo y especialista en Medicina Interna, Sigfrido Rangel, explicó que el VIH “es un virus que ataca las células que ayudan al cuerpo a luchar contra distintas afecciones, haciendo que la persona sea más vulnerable a otras infecciones y patologías”.

Añadió que, tanto mujeres como hombres, jóvenes y niños pueden adquirir este virus al exponerse a cualquiera de las formas de transmisión: sexual, sanguínea y perinatal, no importando raza, orientación sexual, nivel socioeconómico o religión”.

El especialista en VIH detalló que algunos de los primeros signos y síntomas del VIH pueden tener similitud con los de una gripe y suelen presentarse entre dos y cuatro semanas después de la exposición al virus.

Sin embargo, alertó que hay personas que no experimentan sintomatología en esta etapa inicial, o bien estos pueden aparecer hasta fases más avanzadas de la infección.

Los avances en el tratamiento

Rangel y Martínez destacaron la importancia de la reciente decisión del gobierno mexicano de establecer los medicamentos Dolutegravir/Lamivudina como “esquema preferente” en el sistema de salud pública para 2025 y 2026, pues consideraron que “marca un avance para los pacientes y el sistema de salud”.

Añadieron que la inclusión de este esquema completo de dos fármacos en una sola tableta permite que más personas que viven con VIH (PVVIH) accedan a una terapia con menos fármacos.

Sigfrido Rangel explicó que “esta innovación ofrece beneficios tangibles para los pacientes, manteniendo la misma eficacia que los tratamientos de tres fármacos, como la reducción de la carga medicamentosa, menor impacto en peso, menor toxicidad a largo plazo y menos interacciones farmacológicas. Es un claro ejemplo de cómo la innovación puede optimizar recursos públicos y, al mismo tiempo, mejorar sustancialmente el bienestar a largo plazo de las personas que viven con el virus”.

Los expositores se mostraron positivos con la posibilidad de que pronto pueda llegar al mercado un medicamento inyectado, cada dos meses, que pueda ofrecer otra oportunidad de tratamiento para las personas que viven con VIH y, con ello, mejorar su calidad de vida.