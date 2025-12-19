Frío y mascotas: medidas preventivas recomendadas por autoridades y expertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El descenso de temperaturas propio de la temporada invernal ha llevado a autoridades capitalinas y a especialistas universitarios a difundir recomendaciones dirigidas a personas tutoras de animales de compañía, con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud de perros y gatos y promover condiciones adecuadas para su bienestar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, a través de la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), se impulsan acciones preventivas enfocadas en el cuidado de mascotas durante los periodos de frío, particularmente ante las bajas temperaturas que se registran durante la madrugada y las primeras horas del día.

De manera paralela, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han señalado que los animales de compañía también presentan reacciones fisiológicas ante el frío, por lo que requieren cuidados específicos durante esta época del año, especialmente cuando se trata de cachorros, animales de edad avanzada o con padecimientos previos.

Frío puede afectar la salud de perros y gatos, advierten especialistas de la UNAM

Especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM han explicado que las bajas temperaturas pueden generar estrés en el organismo de los animales, lo que se refleja en conductas como temblores, encogimiento del cuerpo o la búsqueda constante de fuentes de calor.

De acuerdo con la UNAM, el frío puede afectar el sistema respiratorio y articular de perros y gatos, además de disminuir su capacidad para regular la temperatura corporal. Por esta razón, los académicos recomiendan observar de manera constante el comportamiento de las mascotas durante los días de mayor descenso térmico.

La universidad también ha señalado que no todas las razas o especies reaccionan de la misma forma al frío, ya que factores como el tipo de pelaje, el tamaño corporal y la edad influyen en su tolerancia a las bajas temperaturas.

SSC recomienda resguardo, alimentación e hidratación adecuada

La SSC indicó que una de las principales medidas preventivas consiste en favorecer el resguardo de los animales en el interior del hogar, con el fin de evitar exposiciones prolongadas a la intemperie, sobre todo durante la noche y la madrugada.

A través del Grupo Cerbero-K9 de la PBI, la dependencia también recomendó proporcionar hidratación y alimentación adecuada, ya que una nutrición balanceada contribuye a fortalecer el estado físico de los animales y su capacidad de adaptación al clima frío.

Entre las medidas difundidas se encuentra la asignación de espacios cómodos y cálidos para el descanso, evitando corrientes de aire y superficies frías, así como el uso de cobijas o prendas que permitan conservar la temperatura corporal cuando sea necesario.

Cuidado de almohadillas, nariz y baños durante temporada invernal

Tanto la SSC como especialistas universitarios han coincidido en la importancia de vigilar el estado de las almohadillas y la nariz de las mascotas, ya que el frío puede provocar resequedad o irritación en estas zonas.

La SSC recomendó mantenerlas humectadas y revisar de forma periódica cualquier cambio visible. En cuanto a la higiene, se sugirió realizar los baños con agua tibia y asegurar un secado completo, con el fin de evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la salud del animal.

La UNAM ha señalado que el pelaje cumple una función de aislamiento térmico, por lo que mantenerlo limpio y seco permite que conserve mejor el calor corporal durante los días fríos.

Autoridades llaman a evitar exposición prolongada al exterior

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a evitar que las mascotas permanezcan largos periodos al aire libre durante la temporada invernal, especialmente cuando se registran descensos marcados de temperatura.

En el caso de animales que habitualmente permanecen en patios o azoteas, la SSC recomendó habilitar espacios cerrados, protegidos del viento y con superficies aislantes del frío.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso con el bienestar integral de la ciudadanía y de los animales que forman parte de los hogares de la capital.