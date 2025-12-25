Nutrición y clima frío: alimentos que pueden ayudar a prevenir la piel seca en invierno

La alimentación es uno de los factores que influyen en la salud de la piel durante el invierno.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La piel seca es una condición frecuente durante el invierno, cuando las bajas temperaturas y la reducción de la humedad ambiental favorecen la pérdida de agua en la superficie cutánea. Instituciones médicas y universidades especializadas en salud señalan que, además del cuidado externo, la alimentación desempeña un papel relevante en el mantenimiento de la hidratación y la función de la piel durante los meses fríos.

De acuerdo con información de la Mayo Clinic, una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, grasas saludables y una ingesta adecuada de líquidos contribuye al funcionamiento normal de la piel. La clínica explica que los nutrientes participan en la renovación celular y en la conservación de la barrera cutánea, encargada de evitar la pérdida excesiva de humedad.

Investigaciones académicas coinciden en que ciertos alimentos aportan componentes clave para la piel, especialmente en temporadas de frío, cuando la sequedad cutánea tiende a intensificarse.

Semillas, grasas saludables y la barrera natural de la piel

Universidades y centros de investigación nutricional señalan que los ácidos grasos esenciales, como los omega-3, participan en la estructura de las membranas celulares de la piel. Estos lípidos ayudan a mantener la función de la barrera cutánea, reduciendo la pérdida de agua transepidérmica.

Las semillas de chía, nueces y otros frutos secos destacan como fuentes vegetales de omega-3. El Linus Pauling Institute de la Oregon State University indica que los ácidos grasos esenciales forman parte de los nutrientes más relacionados con la salud de la piel, al intervenir en procesos de hidratación y protección frente a la sequedad.

Además, estos alimentos aportan vitamina E, un micronutriente que participa en la protección celular frente al estrés ambiental, una condición que se incrementa durante el invierno.

Frutas como fuente de micronutrientes clave en invierno

Las frutas también cumplen una función relevante en la alimentación orientada al cuidado de la piel. Los plátanos o bananas aportan potasio, vitamina B6 y compuestos prebióticos, elementos asociados con el equilibrio del organismo y la función normal de los tejidos.

Especialistas en nutrición señalan que una dieta con frutas variadas favorece la ingesta de vitamina C, necesaria para la síntesis de colágeno, una proteína estructural de la piel. Sin un aporte adecuado de este nutriente, la capacidad de la piel para renovarse puede verse limitada.

Centros académicos, entre ellos la Brown University, han divulgado información educativa en la que destacan que frutas y verduras frescas forman parte de los patrones alimentarios asociados con una piel funcional, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Microbiota intestinal y su relación con la piel

Universidades y publicaciones científicas también han documentado la relación entre la alimentación, la microbiota intestinal y la salud de la piel. Este vínculo, conocido como eje intestino-piel, indica que un microbioma equilibrado puede influir en procesos inflamatorios del cuerpo.

Alimentos ricos en fibra prebiótica, como frutas, verduras y granos enteros, así como productos fermentados con probióticos, contribuyen a mantener la diversidad microbiana intestinal. Estudios revisados por universidades y plataformas académicas señalan que este equilibrio puede tener un impacto indirecto en la respuesta cutánea frente a factores externos, como el frío y la baja humedad.

Hidratación desde la dieta en temporada invernal

La Mayo Clinic también subraya que la hidratación no depende únicamente del consumo de agua. Sopas, caldos, infusiones sin azúcar y alimentos con alto contenido de agua forman parte de la hidratación diaria, especialmente en invierno, cuando la sensación de sed puede disminuir.

Las instituciones de salud aclaran que beber líquidos de forma regular ayuda al funcionamiento general del organismo, incluido el transporte de nutrientes que llegan a la piel.

Alimentación variada como parte del cuidado de la piel

Universidades y clínicas médicas coinciden en que no existe un alimento único que prevenga la piel seca, pero sí patrones alimentarios que aportan nutrientes necesarios para la función normal de la piel. Grasas saludables, frutas, verduras, proteínas y líquidos forman parte de las recomendaciones generales respaldadas por instituciones académicas y médicas.

Este enfoque integral se suma a otras medidas habituales de cuidado durante el invierno, como evitar exposiciones prolongadas al frío y mantener rutinas de higiene adecuadas.