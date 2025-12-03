Cirujano oncológico y CDC advierten: el hábito nocturno que debilita tu sistema inmune

Especialistas en cáncer y organismos de salud coinciden en que el sueño suficiente es clave para mantener la respuesta inmune.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un cirujano oncológico con 22 años de experiencia advirtió que un hábito extendido en la vida diaria —dormir poco por uso de pantallas y actividades nocturnas— afecta mecanismos clave del sistema inmunológico. La advertencia coincide con evidencia publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la Clínica Mayo, la American Cancer Society, el Instituto Nacional del Cáncer y organismos internacionales dedicados al estudio del cáncer.

El cirujano, Tarang Krishna, señaló en una publicación reciente que la interrupción del sueño y el descanso insuficiente impiden que el organismo complete procesos necesarios para mantener estable la respuesta inmunológica. Indicó que el uso prolongado del celular por la noche y el consumo de contenido digital retrasan la hora de dormir y reducen la producción hormonal nocturna asociada con la regulación biológica.

Entre los puntos expuestos por el especialista se encuentran:

El sueño actúa como un periodo en el que el sistema inmune reorganiza funciones.

La interrupción del descanso modifica la liberación de melatonina.

La vigilia prolongada afecta la capacidad del cuerpo para enfrentar infecciones comunes.

La falta de sueño puede relacionarse con alteraciones metabólicas documentadas en estudios recientes.

CDC reportan menor producción de anticuerpos en personas con sueño restringido

Los CDC han documentado desde hace varios años efectos inmunológicos derivados de la privación del sueño. El organismo presentó resultados de un estudio en el que adultos con solo cuatro horas de descanso por noche durante seis días mostraron una disminución superior al 50% en la producción de anticuerpos después de recibir una vacuna contra la influenza, en comparación con personas que durmieron de manera regular.

Otros puntos incluidos en los análisis de los CDC:

La falta continua de sueño altera la actividad de células inmunes como las NK (natural killer).

Dormir por debajo de las siete horas recomendadas incrementa la frecuencia de infecciones respiratorias.

La pérdida de sueño está asociada con enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2, condiciones relacionadas con inflamación.

Los CDC recomiendan mantener horarios constantes para dormir y evitar pantallas antes de acostarse.

La guía de los CDC para sobrevivientes de cáncer también incluye el sueño dentro de las medidas generales para mantener la función inmunológica. El organismo señala que dormir permite “refrescar, reponer y reconstruir” procesos fisiológicos que influyen de manera directa en las defensas.

Clínica Mayo describe vínculos entre insomnio y mayor riesgo de enfermedad

La Clínica Mayo publicó en su sección de preguntas frecuentes que quienes duermen poco tienen más probabilidades de enfermarse después de exponerse a virus comunes. También señala que la recuperación de una infección puede tardar más en personas con insomnio o sueño fragmentado.

Entre los elementos que destaca la institución:

La falta de sueño afecta la eficacia de la respuesta inmunológica innata.

Dormir menos de lo recomendado altera el equilibrio de citoquinas, moléculas que regulan la inflamación.

La reducción del sueño nocturno viene asociada con mayor frecuencia de gripe y resfriado común.

Los especialistas recomiendan limitar el uso de dispositivos electrónicos en la última hora antes de dormir.

Un informe de diciembre de 2024 de la misma institución agrega que el descanso nocturno cumple un rol esencial en la capacidad del cuerpo para enfrentar infecciones y sostener funciones metabólicas.

Institutos internacionales investigan relación entre sueño, inmunidad y riesgo de cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos incluyó en su reporte de tendencias un apartado sobre salud del sueño. El documento indica que la duración, calidad y regularidad del descanso se relacionan con mortalidad y con el riesgo de varias enfermedades no transmisibles, entre ellas algunas asociadas con procesos inmunológicos.

El reporte menciona:

El sueño insuficiente altera la reparación del ADN.

La interrupción de ritmos circadianos modifica la respuesta al estrés.

La inflamación sostenida por privación de sueño puede influir en procesos de carcinogénesis.

Los estudios mantienen abierta la investigación sobre la magnitud del riesgo.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasifica desde 2019 el trabajo nocturno que altera ritmos circadianos como “probablemente carcinógeno”, debido a evidencia en modelos animales y estudios observacionales. Esta clasificación se relaciona con la alteración del ciclo sueño-vigilia, un proceso vinculado con la actividad del sistema inmune.

Revisiones académicas recientes han descrito una interacción entre sueño, inmunidad y riesgo de tumores. Algunos estudios experimentales realizados en 2025 encontraron que una noche de privación total de sueño modificó perfiles celulares inmunológicos de adultos jóvenes sanos, haciéndolos similares a los observados en personas con inflamación crónica.

Recomendaciones consistentes en organismos de salud e investigación

Las recomendaciones más frecuentes entre instituciones consultadas incluyen:

Mantener un horario fijo para acostarse y levantarse.

Evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir.

Reducir el consumo de cafeína por la tarde y noche.

Crear un entorno oscuro, silencioso y sin estímulos en el dormitorio.

Consultar con profesionales si el sueño insuficiente se mantiene de forma continua.

Las organizaciones coinciden en que un descanso suficiente ayuda al organismo a sostener la respuesta inmunológica y a enfrentar infecciones, aunque señalan que la investigación sobre la relación directa entre sueño y cáncer continúa en desarrollo.