Estudio revela que enfermeras de todo el mundo comparten problemas de salud mental tras la pandemia

MADRID (EUROPA PRESS) - Un estudio de la Universidad de Nueva York (EEUU), publicado en 'International Nursing Review', reveló que más de 9 mil enfermeras de 35 países comparten los problemas de salud mental derivados de la pandemia de Covid-19, entre ellos el estrés y ansiedad.



"Nuestro estudio describe cómo las enfermeras se ven afectadas por los factores de estrés en su lugar de trabajo y muestra cómo el estrés se traslada a su vida familiar. Las pérdidas personales provocadas por la pandemia complican este panorama, ya que es fácil que un tercio de los trabajadores sufra un duelo persistente", afirmó la profesora de la Facultad de Enfermería Rory Meyers de la Universidad de Nueva York (NYU) y autora principal del estudio, Allison Squires.

El estrés y el agotamiento entre las enfermeras que trabajan durante la pandemia de Covid-19 están bien documentados, pero la mayoría de los estudios proceden de países de ingresos altos. Para subsanar la falta de conocimientos en otros países del mundo, Squires fundó el Consorcio Mundial de Estudios de Enfermería y Matronas. Esta colaboración internacional de investigación, que ahora incluye a enfermeras y otros profesionales sanitarios de 82 países, está examinando los efectos a largo plazo de la pandemia de Covid-19 en el personal de enfermería.



En el estudio actual, los investigadores encuestaron a 9.387 enfermeras de 35 países entre julio de 2022 y octubre de 2023. Se les preguntó sobre su salud mental y otros factores relacionados, como la pérdida, el agotamiento, la experimentación de agresiones por parte del público, el acceso a servicios de salud mental y las prácticas de autocuidado.



Los investigadores descubrieron problemas de salud mental generalizados entre las enfermeras que trabajaron durante la pandemia, con tasas de ansiedad y depresión que oscilaban entre el 23 y el 61 por ciento. Las enfermeras experimentaron sistemáticamente más síntomas de salud mental en el trabajo que en casa; los problemas más comunes relacionados con el trabajo fueron la sensación de cansancio (57%), la ansiedad (44%) y la sensación de agobio (41%).



Las tasas de problemas de salud mental variaban mucho de un país a otro, probablemente como reflejo de factores culturales asociados a factores de estrés psicológico o al estigma relacionado con las enfermedades mentales. Por ejemplo, el 70 por ciento de las enfermeras de Brasil declararon ansiedad relacionada con el lugar de trabajo, frente al 23,8 por ciento de Indonesia, mientras que el 80,9 por ciento de las enfermeras de Turquía declararon sentirse abrumadas en el trabajo, frente al 6,7 por ciento de Tailandia.



Las pérdidas y las agresiones públicas también se identificaron como retos para la salud mental de las enfermeras. En concreto, el 20 por ciento de las enfermeras sufrieron la pérdida de un familiar, el 35 por ciento de un amigo y el 34 por ciento de un compañero de trabajo a causa del Covid-19.



"No hay que subestimar las asombrosas pérdidas personales de amigos, familiares y compañeros de trabajo y sus efectos en la salud mental de las enfermeras", escriben Squires y sus coautores.



Además, casi la mitad (48%) de las enfermeras encuestadas declararon haber sufrido violencia y agresiones por parte del público debido a su identidad como enfermeras, "un dato muy preocupante y un problema constante de seguridad para el personal sanitario", señala Squires.



PIDEN QUE SE AUMENTEN LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL PARA ENFERMERAS



Sólo el 24 por ciento de las enfermeras informaron de que sus empleadores proporcionaban servicios de salud mental adecuados, lo que dejó a muchas sin apoyo o recurriendo a estrategias de autocuidado. En comparación con antes de la pandemia, la mayoría de las enfermeras afirmaron dedicarse con más frecuencia al autocuidado, incluido el ejercicio, las prácticas espirituales y el apoyo en la familia y otras relaciones.



"El aumento de la participación en prácticas de autocuidado sugiere que las enfermeras, dada la intensidad de las condiciones de trabajo de la pandemia, pueden haber recurrido a estas actividades para hacer frente a los síntomas adversos de salud mental experimentados en el trabajo", señaló Squires.



"Sin embargo, promover el autocuidado no abordará el alcance de los problemas que hemos identificado; necesitamos desarrollar un apoyo a la salud mental específico y accesible para fomentar un personal de enfermería resistente", agregó.



Los investigadores hacen un llamamiento a los responsables políticos y a las organizaciones sanitarias para que aumenten los servicios de salud mental disponibles para las enfermeras de todo el mundo y aborden los problemas del entorno de trabajo clínico en un esfuerzo por apoyar la seguridad psicológica de las enfermeras y otros trabajadores de primera línea.



"A la vista de nuestros resultados, no es de extrañar que veamos a enfermeras que se desplazan dentro del personal de enfermería hacia funciones menos estresantes, que abandonan sus puestos o países en busca de mejores condiciones de trabajo, o que abandonan la profesión por completo", ha afirmado Squires.



"Esto supone una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de salud en todo el mundo, y es probable que el impacto afecte a los sistemas más vulnerables que ya estaban al límite de su capacidad antes de la pandemia", añadió.