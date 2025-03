Merck & Co. pagará 2 mil millones de dólares a farmacéutica china por medicamento para el corazón

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Merck & Co., una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, llegó a un acuerdo con Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (Hengrui Pharma) para obtener, por hasta 2 mil millones de dólares, los derechos exclusivos de un fármaco experimental para enfermedades del corazón.

La empresa con sede en Estados Unidos recurrió por segunda ocasión a los desarrollos en China para conseguir un fármaco novedoso, que actualmente se encuentra en fase intermedia de ensayos clínicos en humanos.

Hengrui Pharma recibirá un pago inicial de 200 millones de dólares y cederá a Merck & Co. los derechos exclusivos para desarrollar, fabricar y comercializar el medicamento HRS-5346 en todo el mundo, excepto en China. Merck ha prometido otros mil 770 millones de dólares, vinculados a objetivos regulatorios y comerciales, junto con regalías por ventas.

“Creemos que la experiencia clínica y la escala global de Merck ayudarán a acelerar el desarrollo de HRS-5346 y, potencialmente, ofrecerán a más pacientes una opción adicional para reducir su riesgo de aterosclerosis”, afirmó el Dr. Frank Jiang, vicepresidente ejecutivo y director de estrategia de Hengrui Pharma, de acuerdo con Merck.

El cierre de la transacción propuesta está sujeto a la aprobación de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino y otras condiciones. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, informó Merck & Co. en un comunicado.

El medicamento HRS-5346, desarrollado por Hengrui Pharma, actúa como un inhibidor de la lipoproteína(a), una proteína sanguínea que en niveles elevados es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Aproximadamente 1.4 mil millones de personas en el mundo tienen niveles elevados de lipoproteína(a), dijo Merck.

¿Por qué la lipoproteína(a) se relaciona con enfermedades cardiovasculares?

La lipoproteína(a) se produce en el hígado y lleva colesterol, grasas y proteínas a la sangre. Puede acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos, formando placas ateroscleróticas, de una forma similar al colesterol LDL, que tiende a acumularse en las arterias.

Las placas ateroscleróticas que se forman con la lipoproteína pueden limitar el flujo sanguíneo a órganos vitales y provocar infartos, ataques cardíacos u otras enfermedades cardiovasculares.

“HRS-5346, un inhibidor oral de moléculas pequeñas en investigación de la formación de Lp(a), es una adición importante que amplía y complementa nuestra línea de productos cardio metabólicos”, afirmó el Dr. Dean Y. Li, presidente de Merck Research Laboratories.

El acuerdo con Hengrui Pharma es el segundo que la farmacéutica Merck and Co. realiza con una empresa China. En diciembre del 2024, anuncio un acuerdo de 2 mil millones de dólares para licenciar un posible tratamiento contra la obesidad de Hansoh Pharmaceutical Group Co.

Lo anterior muestra una tendencia en la que las farmacéuticas mundiales acuden a China para complementar sus líneas de producción, ante el desarrollo biotecnológico en ese país asiático, que ofrece nuevos medicamentos a precios competitivos.