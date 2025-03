Tecnología 3D pronto podría acercar a los cirujanos a los pacientes de regiones remotas de África

KOFORIDUA, Ghana (AP).- Charles Owusu Aseku ha viajado por Ghana y otros países en busca de atención para el gran crecimiento de tejido llamado queloide en su cuello desde 2002. El hombre de 46 años estaba cada vez más frustrado después de dos cirugías fallidas y un viaje a Sudáfrica que terminó solo con una consulta.

Aseku se estaba preparando para otro viaje médico hasta finales de febrero, cuando se unió a otros en la primera prueba de tecnología de telemedicina 3D en Ghana impulsada por pantallas de computadora en la parte trasera de una camioneta.

Quienes están detrás de la iniciativa, desarrollada por el equipo de investigación de Microsoft en asociación con médicos e investigadores locales, dicen que la evaluación remota ayudará a proporcionar consultas médicas a pacientes que esperan una cirugía o después de una operación, en una región donde la proporción médico-paciente está entre las más bajas del mundo.

El proyecto se basa en pruebas anteriores en Escocia y ahora funciona como un sistema portátil con iluminación mejorada y actualizaciones de cámara.

Una vez dentro de la camioneta, las cámaras capturarán un modelo 3D de cada paciente y la imagen se proyectará en una gran pantalla. Varios médicos podrán unirse a la consulta en línea y manipular el modelo 3D para evaluar al paciente.

La iniciativa también brinda a los pacientes la oportunidad de tener múltiples opiniones. La sesión de Aseku contó con médicos de Ruanda, Escocia y Brasil, una experiencia que, según él, le dio esperanza.

Los investigadores esperan que el ensayo en el Hospital Regional Koforidua, en la región oriental de Ghana, sea el comienzo de un proyecto más amplio que podría ampliar el servicio y explorar nuevos casos de uso.

En los últimos años, el uso de la telemedicina aumentó, especialmente desde la pandemia de COVID-19. Los expertos afirman que estas herramientas digitales pueden beneficiar más a los pacientes de África, debido a la escasez de médicos especialistas para los mil 400 millones de habitantes del continente.

George Opoku, de 68 años, fue derivado al Hospital Universitario Korle-Bu en la capital, Accra, a casi 100 kilómetros del hospital Koforidua, que está mucho más cerca de su casa, donde había ido primero para buscar atención para un sarcoma, una forma rara de cáncer que se desarrolla en los huesos y tejidos blandos.

Al enterarse del ensayo de telemedicina 3D, su médico decidió inscribirlo en el proceso, ahorrándole los gastos adicionales y el estrés de los viajes de larga distancia.

“Esta vez tuve que subirme a una camioneta y presentarme y explicar mi condición no solo a un médico, sino a varios. Pude responder a todas sus preguntas y tengo la esperanza de que me traten y me curen”, dijo Opku. “Ya me siento bien y tengo esperanza”.