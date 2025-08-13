Patentan estimulador neuromuscular para reducir costos de rehabilitación en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INRLGII) de la Secretaría de Salud (SSA) obtuvo la patente número 426001 por un estimulador eléctrico funcional no invasivo de creación 100% nacional y un costo de producción 60% menor a sus equivalentes importados.

Se trata de un dispositivo innovador para ampliar el acceso a terapias de rehabilitación en pacientes con secuelas neurológicas. Es la sexta patente en la historia del INRLGII.

En un comunicado, la SSA destacó que, mientras un equipo comercial importado ronda los 500 mil pesos, el creado por el INRLGII cuesta alrededor de 200 mil pesos. Con ello, dijo, se acerca la tecnología médica a todos.

Dispositivo innovador para? rehabilitación. Foto especial

“Tenemos la formación y la experiencia, y en colaboración con el área clínica desarrollamos la tecnología, los protocolos y las intervenciones”, afirmó el investigador en Ciencias Médicas del Instituto y uno de los desarrolladores del proyecto, Jorge Airy Mercado.

El científico explicó que el estimulador eléctrico funcional apoya el reaprendizaje motor enfocado a tareas específicas. Además, envía impulsos eléctricos a los músculos paralizados para realizar movimientos funcionales, como levantar un pie al caminar o abrir la mano para tomar un objeto.

La especialista en Rehabilitación Neurológica, Ana Guadalupe Ramírez Nav, agregó que, “aunque el paciente reciba otras terapias, completar un movimiento con esta estimulación mejora la retroalimentación cerebral. El control motor se vuelve más fino y dirigido, lo que acelera la rehabilitación”.

Por su parte, la jefa de la División de Rehabilitación Neurológica del INRLGII, Jimena Quinzaños, subrayó: “Quisimos desarrollar una tecnología mexicana con todos los beneficios de las marcas comerciales”.

De acuerdo con los creadores del dispositivo, hasta ahora se ha utilizado con éxito en 20 pacientes del Instituto, quienes han mostrado “avances significativos”.

Añadieron que los estudios respaldan la eficacia del dispositivo, en particular cuando la terapia se inicia en las primeras semanas o meses tras un evento vascular cerebral.

En tanto, el director general del INRLGII, Carlos Pineda Villaseñor, resaltó que el proyecto del dispositivo “se alinea con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, al impulsar la soberanía tecnológica, sustituir importaciones y garantizar equipamiento accesible”.