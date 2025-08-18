EU aprueba gotas oftálmicas para mejorar la vista cansada en adultos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó Vizz, unas gotas oftálmicas que ayudan a mejorar la visión en personas adultas con presbicia.

La presbicia o vista cansada, es la pérdida gradual de la capacidad del ojo para enfocar la luz entrante de los objetos a una distancia cercana en la retina (membrana al interior del ojo que recibe las imágenes para enviarlas al cerebro a través del nervio óptico). Esta condición suele ocurrir a partir de los 40 años como parte del envejecimiento, y es ocasionada por el endurecimiento del cristalino (la lente natural del ojo).

De la farmacéutica oftálmica Lenz Therapeutics, Vizz es el primer y único colirio a base de aceclidina al 1.44% autorizado por la FDA para mejorar la vista de cerca en adultos con presbicia.

“La aprobación de Vizz por la FDA es un momento decisivo para Lenz y representa una mejora transformadora en las opciones de tratamiento disponibles para los 128 millones de adultos que viven con visión borrosa de cerca en Estados Unidos. Estamos listos y entusiasmados por lanzar al mercado el primer y único colirio de administración diaria con eficacia comprobada de hasta 10 horas”, mencionó Eef Schimmelpennink, presidente y director ejecutivo de Lenz Therapeutics.

¿Cómo funciona Vizz?

La solución oftálmica de aceclidina al 1.44% se encarga de contraer el músculo del esfínter del iris, la zona coloreada del ojo. Esto produce un efecto estenopeico, como si se observara un objeto a través de un pequeño orificio, logrando una pupila de menos de 2 milímetros, lo que mejora la profundidad de enfoque de los globos oculares para ver a distancias cercanas, sin causar una desviación miópica, una condición en la que los ojos de una persona con miopía se desvían hacia adentro.

La dosis de Vizz es una vez al día, dando un resultado de hasta 10 horas de mejoría en la visión nítida de cerca, gracias a la aceclidina que es el único ingrediente activo.

¿Cómo se puso a prueba el nuevo fármaco?

De acuerdo con Lenz Therapeutics, la aprobación de Vizz por parte de la FDA se basó en los resultados de tres estudios de fase 3, de forma aleatoria: doble ciego y controlados.

Dos de ellos fueron Clarity 1 y Clarity 2, en donde se evaluó la seguridad y eficacia de Vizz en 466 participantes que recibieron una dosis diaria durante 42 días, mientras que en Clarity 3 se valoró la seguridad a largo plazo del colirio en 217 participantes durante un periodo de 6 meses con una aplicación todos los días.

Estos estudios mostraron como resultado una mejora en la visión de cerca en 30 minutos y hasta 10 horas de algunos de los participantes, tanto en los primarios como secundarios.

Aunque también se registraron reacciones adversas, las más frecuentes fueron irritación en el lugar de la aplicación, visión borrosa y cefalea (dolor en alguna parte de la cabeza). Sin embargo, “la mayoría fueron leves, transitorias y de resolución espontánea”, según Lenz Therapeutics.

Se espera que las muestras de Vizz, así como la disponibilidad para su compra en Estados Unidos, lleguen a partir de octubre de este año.