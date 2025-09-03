Clínica Mayo: 8 consejos alimenticios para prevenir enfermedades del corazón

La Clínica Mayo recomienda limitar las grasas saturadas y reducir el sodio para proteger la salud del corazón.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Clínica Mayo recomienda ocho acciones concretas para que tu alimentación ayude a prevenir enfermedades del corazón: controlar las porciones, consumir más frutas y verduras, elegir granos enteros, limitar las grasas poco saludables, optar por proteínas bajas en grasa, reducir el consumo de sodio, y más.

1. Controla el tamaño de las porciones

La cantidad que comes es tan importante como lo que comes. Evita sobrecargar el plato, servirte segundas porciones o comer hasta sentirte lleno, pues esto puede aumentar el consumo de calorías innecesarias.

Noticias Relacionadas La dieta que debes evitar para prevenir la diabetes, según la Clínica Mayo

2. Come más frutas y verduras

Las frutas y verduras son fuentes de vitaminas, minerales y fibra, y suelen tener baja densidad calórica. Además, contienen compuestos beneficiosos que pueden contribuir a prevenir enfermedades cardíacas.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

3. Elige granos enteros

Opta por productos integrales como arroz integral, avena, cebada o pan 100 % integral. Estos aportan fibra y nutrientes que favorecen la salud cardiovascular.

4. Limita las grasas poco saludables

Reduce la ingesta de grasas saturadas y evita las grasas trans. Esto ayuda a disminuir el colesterol LDL ("malo") y a reducir el riesgo de enfermedades coronarias.

5. Prefiere fuentes de proteína baja en grasa

Incluye carnes magras, pescado, aves sin piel, lácteos bajos en grasa, legumbres y productos de soya. Estos aportan proteína sin exceso de grasa nociva.

6. Reduce el consumo de sodio

El exceso de sodio eleva la presión arterial, un factor clave en la salud del corazón. Limita alimentos procesados, sal añadida y opta por hierbas y especias sin sal para sazonar.

7. Considera la dieta mediterránea o DASH como guías útiles

Patrones alimenticios como la dieta mediterránea —rica en vegetales, frutos secos, aceite de oliva y pescado— y la dieta DASH —baja en sal y rica en nutrientes esenciales— han demostrado beneficios para la salud cardíaca.

8. Incluye frutos secos de forma regular

Consumir nueces y semillas con frecuencia puede mejorar la salud arterial, disminuir la inflamación y reducir niveles de colesterol y triglicéridos, contribuyendo a prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares.

Consultar con profesionales de la Salud

Se recomienda que antes de realizar cambios en la dieta, cada persona acuda con un profesional de la salud y con un nutriólogo certificado. Ellos pueden evaluar el estado físico individual, las condiciones médicas preexistentes y diseñar un plan alimenticio adecuado para prevenir enfermedades cardíacas y mantener un equilibrio general en la salud.