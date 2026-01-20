UNAM desarrolla una prueba rápida para detectar VPH y fortalecer la prevención

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron una prueba para la detección del virus del papiloma humano (VPH), como parte de proyectos científicos enfocados en ampliar las herramientas disponibles para el diagnóstico de esta infección, considerada una de las más comunes a nivel mundial.

De acuerdo con información difundida por la propia UNAM, el desarrollo de esta prueba responde a la necesidad de contar con métodos accesibles que permitan identificar la presencia del VPH y contribuir a las estrategias de prevención en salud sexual y reproductiva. El virus del papiloma humano agrupa más de 200 tipos, algunos de los cuales están relacionados con el desarrollo de cáncer cervicouterino y otros padecimientos.

Qué es el VPH y por qué es importante su detección

El VPH se transmite principalmente por contacto sexual y, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas. Sin embargo, ciertos tipos del virus pueden provocar lesiones que, si no se detectan y atienden, pueden evolucionar hacia enfermedades de mayor gravedad.

La detección temprana del VPH permite identificar infecciones activas y dar seguimiento médico oportuno. En el caso del cáncer cervicouterino, la identificación del virus es una de las principales estrategias para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad, de acuerdo con información académica difundida por la UNAM.

Cómo es la prueba desarrollada por investigadores universitarios

La prueba creada en la UNAM fue desarrollada en laboratorios universitarios por especialistas en áreas como biología molecular, microbiología y salud pública. El método se basa en la identificación del material genético del virus, lo que permite confirmar su presencia en muestras clínicas.

Según la información de la Máxima Casa de Estudios, el diseño de la prueba busca que pueda ser utilizada como una herramienta complementaria a otros estudios ya existentes, con la posibilidad de adaptarse a distintos contextos clínicos y de investigación. El desarrollo forma parte de líneas de trabajo enfocadas en la aplicación del conocimiento científico a problemas de salud pública.

A quién está dirigida y en qué etapa se encuentra

La UNAM señaló que esta prueba está pensada para apoyar programas de detección y prevención, principalmente en poblaciones donde el acceso a estudios especializados puede ser limitado. El objetivo es que el conocimiento generado en la universidad pública contribuya a reducir brechas en el diagnóstico oportuno.

De acuerdo con la información disponible, el proyecto se encuentra en una etapa de validación técnica y científica, con el fin de evaluar su eficacia y precisión. Estos procesos son necesarios antes de que una prueba de este tipo pueda considerarse para su uso más amplio en instituciones de salud.

Investigación universitaria y salud pública

El desarrollo de esta prueba se suma a otras investigaciones realizadas en la UNAM relacionadas con enfermedades infecciosas y prevención. La universidad ha señalado en diversas ocasiones que uno de sus objetivos es vincular la investigación científica con las necesidades sociales, particularmente en temas de salud.

Especialistas universitarios han destacado que el fortalecimiento de la detección del VPH es una pieza clave dentro de las estrategias de prevención, junto con la vacunación y la educación en salud sexual. La investigación académica permite generar alternativas que pueden adaptarse a diferentes realidades del sistema de salud.

Prevención y seguimiento médico

Aunque la prueba desarrollada por la UNAM representa un avance en el ámbito de la investigación, la institución subraya que la prevención del VPH también incluye medidas como la vacunación, el uso de métodos de protección y la realización periódica de estudios médicos recomendados por profesionales de la salud.

La universidad ha reiterado que el diagnóstico oportuno y el seguimiento médico son fundamentales para reducir el impacto del VPH en la población. La generación de nuevas herramientas de detección forma parte de un enfoque integral para atender este problema de salud pública.