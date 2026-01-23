Una de cada 7 personas de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental: OPS. Foto: Shutterstock. Diseño Bárbara Castrejón, DGDC, UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una de cada siete personas de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, en parte ocasionado por la “incertidumbre en el futuro”, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó Mariana Gutiérrez Lara, nueva coordinadora del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) de la UNAM.

La especialista en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo recordó los efectos que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden tener los adolescentes con trastornos mentales:

Exclusión social

Discriminación

Estigmatización

Dificultades educativas

Mala salud física

Violaciones de sus derechos humanos

Esos elementos, alertó, según un comunicado de la Universidad, los jóvenes pueden “aumentar su predisposición a buscar ayuda o llevarlos a incurrir en conductas de riesgo”.

Gutiérrez Lara explicó que “la sensación de ‘que no tengo nada seguro’ está permeando a las juventudes, las relaciones con éstas y con el acceso en los espacios educativos”.

Nuevos retos

Autora del estudio “Análisis de la violencia y la psicopatología infantil”, Mariana Gutiérrez Lara llegó a la coordinación del SIJ a principios de enero de este año, en sustitución de José Antonio Pérez Islas.

La investigadora de la Facultad de Psicología aseguró que la UNAM ha hecho un “significativo trabajo de apoyo” para sus estudiantes.

Y, en ese contexto, agregó que el SIJ avanza para responder a los retos que enfrenta este sector de la población, por ejemplo, en los nuevos vínculos a través de la incorporación de tecnologías; los que viven los jóvenes migrantes; así como las masculinidades.

“El Seminario tiene que ver con desarrollar mecanismos para el entendimiento de cómo viven estas transiciones y qué otras acciones podemos aportar como Universidad a la sociedad, a fin de crear formas más convenientes de interactuar, aprovechando los ámbitos públicos, privados y digitales, en su beneficio”, afirmó.

Por ello, explicó que en el SIJ se va a actualizar y fortalecer con los siguientes elementos:

Una agenda orientada a profundizar en líneas de investigación, que aborde los desafíos actuales y emergentes

Potenciar nuevas rutas de investigación con impacto social

Ampliar los espacios de formación

Facilitar el diálogo entre Universidad y colectivos juveniles, organizaciones civiles y redes académicas nacionales e internacionales.

Líneas de investigación

Mariana Gutiérrez Lara añadió que, en la nueva etapa del Seminario, parte del trabajo será, “de manera colectiva, crear herramientas psicosociales que les permitan transitar por una juventud y adultez que sea más serena, con mayor paz y seguridad, enfocada a su desarrollo personal; pero también a otros modos de socialización y de dialogar, los cuales urgen a nivel global”.

También se continuará con la investigación sobre la adaptación de los jóvenes y la identificación de si atraviesan periodos de estrés, ansiedad, depresión, y de qué manera se subsanarían esos problemas para su crecimiento personal óptimo.

La investigadora reiteró las nuevas líneas de trabajo en el SIJ:

Salud Integral de los jóvenes, incluido el autocuidado físico, cognitivo, social y emocional

Manejo no violento de conflictos y comunicación asertiva

Nuevas masculinidades (de lo personal a lo colectivo)

Uso ético y responsable de la inteligencia artificial y las redes sociales

Los retos que afrontan los jóvenes migrantes

Con los resultados de esa actividad académica, afirmó, será posible incidir en políticas públicas e institucionales, por ejemplo, en la Ley General de Juventudes que se analiza en el Congreso.