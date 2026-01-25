Falleció el doctor William Foege, líder en la erradicación de la viruela

ATLANTA (AP).- El Dr. William Foege, líder de una de las mayores victorias de salud pública de la humanidad —la erradicación mundial de la viruela— falleció.

Foege murió el sábado en Atlanta a la edad de 89 años, según el Grupo de Trabajo para la Salud Global, que él cofundó.

Foege destacó en el campo de la salud pública. Un médico de gran inteligencia y serena personalidad, con un talento innato para combatir las enfermedades infecciosas.

Fue director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, y más tarde ocupó otros roles clave de liderazgo en campañas contra problemas de salud internacionales.

Pero su mayor logro llegó antes de todo eso, con su trabajo sobre la viruela, una de las enfermedades más letales de la historia de la humanidad. Durante siglos, mató a aproximadamente un tercio de las personas infectadas y dejó a la mayoría de los sobrevivientes con profundas cicatrices en el rostro debido a las lesiones purulentas.

Las campañas de vacunación contra la viruela ya estaban bien establecidas cuando Foege era un joven médico. De hecho, ya no se veía en Estados Unidos. Pero las infecciones seguían ocurriendo en otros lugares, y los esfuerzos para erradicarlas se estancaban.

Mientras trabajaba como misionero médico en Nigeria en la década de 1960, Foege y sus colegas desarrollaron una estrategia de “contención en anillo”, en la que se contenía un brote de viruela identificando cada caso de viruela y vacunando a todos aquellos con quienes los pacientes pudieran entrar en contacto.

El método dependía en gran medida de una rápida investigación y nació de la necesidad. Simplemente no había suficientes vacunas disponibles para inmunizar a todos, escribió Foege en "Casa en llamas", su libro de 2011 sobre la campaña de erradicación de la viruela.

Funcionó y se volvió crucial para ayudar a erradicar la viruela del mundo para siempre. El último caso natural se registró en Somalia en 1977. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela erradicada de la Tierra.

“Si nos fijamos en la simple métrica de quién ha salvado más vidas, él está a la altura del panteón. La erradicación de la viruela ha evitado cientos de millones de muertes”, afirmó el exdirector de los CDC, Dr. Tom Frieden, quien consultaba regularmente con Foege.

Foege nació el 12 de marzo de 1936. Su padre era un ministro luterano, pero se interesó en la medicina a los 13 años mientras trabajaba en una farmacia en Colville, Washington.

Obtuvo su título de médico en la Universidad de Washington en 1961 y una maestría en salud pública en Harvard en 1965.

Fue director del CDC con sede en Atlanta entre 1977 y 1983, y luego ocupó otros roles de liderazgo en salud pública internacional, incluidos períodos como director ejecutivo del Centro Carter y miembro senior de la Fundación Bill y Melinda Gates.

En 2012, el presidente Barack Obama le otorgó a Foege la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país. En 2016, al otorgarle a Foege un título honorífico, el presidente de la Universidad de Duke, Richard Brodhead, lo llamó "el Padre de la Salud Global".