Secretaría de Salud evalúa instalar módulos de vacunación contra sarampión en Metro de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Salud (SSA), David Kershenobich, aseguró que evalúan la instalación de módulos de vacunación contra sarampión en estaciones del Metro y en terminales de autobuses para combatir el brote; en tanto, Michoacán registró el primer fallecimiento de 2026 por el virus y elevó la cifra total a 25 casos.

El más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión, del lunes 26 de enero, registró siete mil 624 casos acumulados; mientras que en las últimas 24 horas se reportaron 73 casos.

En el documento de la Dirección General de Epidemiología de la SSA también se confirmó el deceso en Michoacán, que ya se convirtió en la cuarta entidad con más casos acumulados, solo después de Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el titular de la SSA aseguró:

"En la Ciudad de México ya se ha vacunado en guarderías, en escuelas y probablemente abramos centros de vacunación en el metro, en terminales de autobuses. Estuve en Jalisco y ahí precisamente implementamos vacunación en terminales de autobuses, también en forma importante, seguimos en forma muy activa. Hay suficientes vacunas y esperamos poder contener lo más pronto”.

Según el funcionario, “el número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir”. Por ello, insistió en la importancia de la vacunación como “la única manera” en que se puede contener el brote.

Argumentó que el incremento de casos no es exclusivo de México, sino que es un “fenómeno mundial”. Luego, reiteró que el sector salud tiene las vacunas suficientes para aplicar a la población prioritaria.

David Kershenobich insistió en la advertencia de la peligrosidad del virus: una persona enferma puede contagiar a 16 más y si sale de un lugar, el virus permanece activo ahí hasta dos horas después.

El pasado martes 20, el titular de la SSA informó que México solicitó y obtuvo una prórroga de dos meses de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para evitar perder la certificación de “país libre” de sarampión.

Hasta el lunes 19 de enero sumaban siete mil 168 casos acumulados y 24 defunciones, según el Informe Diario. En una semana se sumaron 456 casos y un fallecimiento.????