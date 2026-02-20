Tos persistente y pÃ©rdida de peso: seÃ±ales que pueden indicar tuberculosis

Tos por mÃ¡s de dos semanas, fiebre y pÃ©rdida de peso pueden ser seÃ±ales de tuberculosis. Te explicamos quÃ© debes saber sobre su detecciÃ³n y tratamiento.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La tuberculosis se mantiene como un problema de salud pÃºblica en MÃ©xico y en otros paÃ­ses de AmÃ©rica Latina. La enfermedad, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente a los pulmones y se transmite a travÃ©s del aire cuando una persona enferma tose, habla o estornuda.

Autoridades sanitarias en MÃ©xico informan que la detecciÃ³n oportuna permite iniciar tratamiento y reducir la cadena de transmisiÃ³n. La enfermedad puede desarrollarse de forma activa o permanecer en estado latente, sin sÃ­ntomas, durante meses o aÃ±os.

Los sÃ­ntomas de la tuberculosis pulmonar suelen iniciar de manera gradual. El signo mÃ¡s frecuente es la tos persistente con una duraciÃ³n mayor a dos semanas. Esta tos puede presentarse con flema y, en algunos casos, con sangre.

AdemÃ¡s de la tos prolongada, las personas pueden presentar fiebre constante, sobre todo por las tardes, sudoraciÃ³n nocturna y pÃ©rdida de peso sin causa aparente. La fatiga y la debilidad tambiÃ©n forman parte de las manifestaciones clÃ­nicas.

El dolor en el pecho y la dificultad para respirar pueden aparecer cuando la enfermedad avanza. En casos no tratados, la infecciÃ³n puede causar daÃ±o progresivo en el tejido pulmonar.

Fiebre, sudoraciÃ³n nocturna y cansancio: sÃ­ntomas frecuentes de tuberculosis pulmonar

La fiebre asociada con tuberculosis suele ser de intensidad variable. Puede no alcanzar niveles elevados, lo que retrasa la sospecha diagnÃ³stica. La sudoraciÃ³n nocturna ocurre de manera recurrente y puede obligar a cambiar la ropa de cama.

La pÃ©rdida de peso se presenta incluso cuando la persona mantiene su alimentaciÃ³n habitual. Este descenso se relaciona con la respuesta del organismo ante la infecciÃ³n bacteriana.

El cansancio constante limita las actividades diarias. Algunas personas reportan disminuciÃ³n del apetito, lo que contribuye a la reducciÃ³n de peso corporal.

Cuando la bacteria se disemina fuera de los pulmones, puede afectar otros Ã³rganos. Esta forma se conoce como tuberculosis extrapulmonar y puede involucrar ganglios linfÃ¡ticos, huesos, riÃ±ones o el sistema nervioso central. En esos casos, los sÃ­ntomas dependen del Ã³rgano afectado.

CÃ³mo se transmite la tuberculosis y quiÃ©nes tienen mayor riesgo en MÃ©xico

La tuberculosis se transmite por vÃ­a aÃ©rea. Una persona con tuberculosis pulmonar activa puede liberar bacterias al ambiente en espacios cerrados y con poca ventilaciÃ³n. El riesgo aumenta cuando existe contacto cercano y prolongado.

No todas las personas expuestas desarrollan la enfermedad activa. En algunos casos, el sistema inmunolÃ³gico contiene la bacteria y se produce una infecciÃ³n latente. Las personas con infecciÃ³n latente no presentan sÃ­ntomas ni transmiten la enfermedad, pero pueden desarrollar tuberculosis activa en el futuro.

Los grupos con mayor riesgo incluyen personas con sistemas inmunolÃ³gicos debilitados, como quienes viven con VIH, pacientes con diabetes, personas en tratamiento inmunosupresor y poblaciÃ³n privada de la libertad. TambiÃ©n enfrentan mayor exposiciÃ³n quienes habitan en condiciones de hacinamiento.

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir a una unidad mÃ©dica ante la presencia de tos persistente y otros sÃ­ntomas respiratorios. El personal de salud puede solicitar estudios como baciloscopÃ­a, cultivo de esputo o pruebas moleculares para confirmar el diagnÃ³stico.

DiagnÃ³stico y tratamiento: claves para frenar la propagaciÃ³n

El diagnÃ³stico temprano permite iniciar tratamiento antibiÃ³tico especÃ­fico. El esquema estÃ¡ndar incluye la combinaciÃ³n de varios medicamentos durante un periodo mÃ­nimo de seis meses. El cumplimiento completo del tratamiento reduce el riesgo de recaÃ­das y evita la resistencia bacteriana.

El abandono del tratamiento puede generar tuberculosis resistente a medicamentos, lo que complica la atenciÃ³n mÃ©dica. Por esta razÃ³n, el sector salud implementa estrategias de seguimiento para asegurar que los pacientes completen el esquema indicado.

La vacunaciÃ³n con BCG se aplica en MÃ©xico durante la infancia. Esta vacuna protege principalmente contra formas graves en menores, como la tuberculosis menÃ­ngea. Sin embargo, no evita todos los casos de tuberculosis pulmonar en la edad adulta.

La detecciÃ³n de contactos cercanos forma parte de las acciones de control. Cuando se confirma un caso, el personal de salud puede evaluar a familiares y convivientes para descartar infecciÃ³n o enfermedad activa.

Las autoridades sanitarias mantienen campaÃ±as informativas para identificar sÃ­ntomas y promover la atenciÃ³n mÃ©dica temprana. La ventilaciÃ³n de espacios cerrados y el uso de medidas de higiene respiratoria tambiÃ©n forman parte de las recomendaciones generales.

La tuberculosis cuenta con tratamiento disponible en el sistema pÃºblico de salud. Las personas diagnosticadas pueden recibir medicamentos sin costo en las unidades correspondientes.