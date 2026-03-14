SSA, Birmex y Pfizer acuerdan proyecto de transferencia tecnológica para vacunas de ARN mensajero

Secretaría de Salud, BIRMEX y Pfizer firman Memorando de Entendimiento para fortalecer las capacidades nacionales en materia de salud. Foto: Secretaría de Salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Salud (SSA), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) y Pfizer, S.A. de C.V. firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para “fortalecer las capacidades del país en el acceso, producción y desarrollo de tecnologías de ARN mensajero (ARNm) y así fortalecer la soberanía sanitaria nacional”.

De acuerdo con la dependencia que dirige David Kershenobich, uno de los elementos centrales de esta colaboración es el proyecto de transferencia de tecnología basada en ARN mensajero para vacunas, lo que “contribuiría a fortalecer las capacidades industriales y logísticas del país en esta materia”.

Hace un mes, el pasado 9 de febrero, la SSA y Birmex firmaron un acuerdo con las empresas Liomont y Moderna con el mismo fin: la producción de vacunas ARN mensajero, así como el desarrollo de biológicos que ataquen otras enfermedades.

En la firma del más reciente memorando con la farmacéutica Pfizer, el titular de la SSA destacó que “México debe fortalecer sus capacidades para producir y manejar vacunas. La pandemia nos enseñó que contar con capacidades tecnológicas propias es fundamental para proteger la salud de nuestra población”.

La nueva colaboración, añadió, abre la puerta para ampliar la investigación clínica en México e impulsar programas de formación científica y educación médica que contribuyan al desarrollo del talento nacional en el ámbito biomédico.

El acuerdo se firmó en el contexto de los objetivos del Plan México, orientados a fortalecer las capacidades del país en materia de salud, impulsar la innovación y avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria mediante el desarrollo de infraestructura y talento.

Con la firma, la SSA, Birmex y Pfizer refrendaron su “compromiso de trabajar conjuntamente para fortalecer las capacidades del país en materia de investigación e innovación en salud, en beneficio de la población mexicana”.

El Memorando fue suscrito por el secretario de Salud, David Kershenobich; el director General de BIRMEX, Carlos Alberto Ulloa Pérez; así como por el presidente y director General de Pfizer, S.A. de C.V., Juan Luis Morell Villarias.