Â¿Guardas mal tu cepillo? La UNAM explica cÃ³mo limpiarlo y cuÃ¡ndo cambiarlo

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Â¿Guardas mal tu cepillo? La UNAM explica cÃ³mo limpiarlo y cuÃ¡ndo cambiarloNo basta con enjuagarlo despuÃ©s de usarlo: la UNAM explica quÃ© hacer para mantener el cepillo limpio y en buen estado.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La rutina de higiene bucal no termina al cepillarse los dientes. La UNAM advirtiÃ³ que el cepillo de dientes puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpia y almacena correctamente, ya que desde el primer uso entra en contacto con microorganismos de la boca y del entorno donde se guarda.
De acuerdo con especialistas universitarios, el problema no sÃ³lo estÃ¡ en el uso diario, sino tambiÃ©n en la humedad acumulada, la forma en que se almacena y la cercanÃa con espacios como el baÃ±o, donde puede haber contaminaciÃ³n ambiental.
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Por quÃ© el cepillo dental puede llenarse de bacterias
Aunque el cepillo llega estÃ©ril al consumidor, deja de estarlo desde el momento en que se usa por primera vez. Al entrar en contacto con la cavidad oral, puede retener microorganismos, restos orgÃ¡nicos y humedad entre sus cerdas.
AdemÃ¡s, si se guarda mojado, en recipientes cerrados o cerca del sanitario, las condiciones favorecen la permanencia de bacterias y otros agentes que pueden contaminarlo con mayor facilidad.
CÃ³mo desinfectar correctamente el cepillo, segÃºn la UNAM
La recomendaciÃ³n principal es que la desinfecciÃ³n sea individual. Es decir, cada cepillo debe limpiarse por separado y no junto con otros para evitar contaminaciÃ³n cruzada.
Entre las sustancias que pueden emplearse para desinfectarlo se mencionan productos como:
- Enjuague bucal
- Clorhexidina
- Tabletas limpiadoras dentales
- PerÃ³xido de hidrÃ³geno
- Otras soluciones con acciÃ³n antimicrobiana
Sin embargo, el uso de ciertos compuestos debe hacerse con precauciÃ³n, ya que algunos pueden dejar residuos o irritar tejidos si no se enjuagan bien.
DespuÃ©s de la limpieza, tambiÃ©n es importante retirar el exceso de humedad. Una forma sencilla de hacerlo es secarlo suavemente con una toalla limpia, sin maltratar las fibras.
El error mÃ¡s comÃºn: guardarlo hÃºmedo y sin ventilaciÃ³n
Uno de los errores mÃ¡s frecuentes es dejar el cepillo en un contenedor cerrado o en un lugar donde no pueda secarse al aire. La humedad constante favorece la acumulaciÃ³n de microorganismos y acelera el desgaste de las cerdas.
Por eso, una de las mejores prÃ¡cticas es colocarlo en posiciÃ³n vertical, dejarlo secar al aire libre y evitar que toque otros cepillos.
Cada cuÃ¡nto hay que cambiar el cepillo dental
Otro punto clave es el reemplazo frecuente. En general, el cepillo debe cambiarse cada tres o cuatro meses, o antes si las cerdas estÃ¡n abiertas, deformadas o desgastadas.
En personas con problemas bucales, infecciones o alta carga bacteriana, el reemplazo podrÃa hacerse antes. En el caso de los cepillos elÃ©ctricos, se recomienda vigilar el estado del cabezal y sustituirlo periÃ³dicamente.
QuÃ© hÃ¡bitos ayudan a mantener el cepillo limpio
Para reducir riesgos, los especialistas recomiendan seguir medidas bÃ¡sicas de higiene:
- Enjuagar bien el cepillo despuÃ©s de cada uso.
- Guardarlo en posiciÃ³n vertical.
- Dejarlo secar al aire.
- No compartirlo.
- Mantenerlo separado de otros cepillos.
- Cambiarlo con regularidad.
Cuidar el cepillo tambiÃ©n es cuidar tu salud bucal
La limpieza del cepillo dental suele pasar desapercibida, pero forma parte de una rutina completa de higiene. No basta con usarlo todos los dÃas: tambiÃ©n hay que mantenerlo limpio, seco y en buenas condiciones.
La recomendaciÃ³n de los especialistas es clara:
- Revisar cÃ³mo se guarda
- Evitar la humedad excesiva
- Reemplazarlo a tiempo puede hacer una diferencia importante en el cuidado de la boca