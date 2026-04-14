Â¿Guardas mal tu cepillo? La UNAM explica cÃ³mo limpiarlo y cuÃ¡ndo cambiarlo

La UNAM explica por quÃ© el cepillo dental puede llenarse de bacterias y quÃ© hacer para desinfectarlo correctamente.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La rutina de higiene bucal no termina al cepillarse los dientes. La UNAM advirtiÃ³ que el cepillo de dientes puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpia y almacena correctamente, ya que desde el primer uso entra en contacto con microorganismos de la boca y del entorno donde se guarda.

De acuerdo con especialistas universitarios, el problema no sÃ³lo estÃ¡ en el uso diario, sino tambiÃ©n en la humedad acumulada, la forma en que se almacena y la cercanÃ­a con espacios como el baÃ±o, donde puede haber contaminaciÃ³n ambiental.

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Por quÃ© el cepillo dental puede llenarse de bacterias

Aunque el cepillo llega estÃ©ril al consumidor, deja de estarlo desde el momento en que se usa por primera vez. Al entrar en contacto con la cavidad oral, puede retener microorganismos, restos orgÃ¡nicos y humedad entre sus cerdas.

AdemÃ¡s, si se guarda mojado, en recipientes cerrados o cerca del sanitario, las condiciones favorecen la permanencia de bacterias y otros agentes que pueden contaminarlo con mayor facilidad.

CÃ³mo desinfectar correctamente el cepillo, segÃºn la UNAM

La recomendaciÃ³n principal es que la desinfecciÃ³n sea individual. Es decir, cada cepillo debe limpiarse por separado y no junto con otros para evitar contaminaciÃ³n cruzada.

Entre las sustancias que pueden emplearse para desinfectarlo se mencionan productos como:

Enjuague bucal

Clorhexidina

Tabletas limpiadoras dentales

PerÃ³xido de hidrÃ³geno

Otras soluciones con acciÃ³n antimicrobiana

Sin embargo, el uso de ciertos compuestos debe hacerse con precauciÃ³n, ya que algunos pueden dejar residuos o irritar tejidos si no se enjuagan bien.

DespuÃ©s de la limpieza, tambiÃ©n es importante retirar el exceso de humedad. Una forma sencilla de hacerlo es secarlo suavemente con una toalla limpia, sin maltratar las fibras.

El error mÃ¡s comÃºn: guardarlo hÃºmedo y sin ventilaciÃ³n

Uno de los errores mÃ¡s frecuentes es dejar el cepillo en un contenedor cerrado o en un lugar donde no pueda secarse al aire. La humedad constante favorece la acumulaciÃ³n de microorganismos y acelera el desgaste de las cerdas.

Por eso, una de las mejores prÃ¡cticas es colocarlo en posiciÃ³n vertical, dejarlo secar al aire libre y evitar que toque otros cepillos.

Cada cuÃ¡nto hay que cambiar el cepillo dental

Otro punto clave es el reemplazo frecuente. En general, el cepillo debe cambiarse cada tres o cuatro meses, o antes si las cerdas estÃ¡n abiertas, deformadas o desgastadas.

En personas con problemas bucales, infecciones o alta carga bacteriana, el reemplazo podrÃ­a hacerse antes. En el caso de los cepillos elÃ©ctricos, se recomienda vigilar el estado del cabezal y sustituirlo periÃ³dicamente.

QuÃ© hÃ¡bitos ayudan a mantener el cepillo limpio

Para reducir riesgos, los especialistas recomiendan seguir medidas bÃ¡sicas de higiene:

Enjuagar bien el cepillo despuÃ©s de cada uso.

Guardarlo en posiciÃ³n vertical.

Dejarlo secar al aire.

No compartirlo.

Mantenerlo separado de otros cepillos.

Cambiarlo con regularidad.

Cuidar el cepillo tambiÃ©n es cuidar tu salud bucal

La limpieza del cepillo dental suele pasar desapercibida, pero forma parte de una rutina completa de higiene. No basta con usarlo todos los dÃ­as: tambiÃ©n hay que mantenerlo limpio, seco y en buenas condiciones.

La recomendaciÃ³n de los especialistas es clara: