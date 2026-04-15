Científicos identifican cómo un suplemento de longevidad puede favorecer células cancerígenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un grupo de científicos identificó el mecanismo biológico mediante el cual compuestos utilizados en suplementos asociados con la longevidad pueden estimular el crecimiento de células cancerígenas en determinadas condiciones. El hallazgo se basa en un estudio publicado en agosto de 2025 en la revista científica Journal of Biological Chemistry y difundido el 2 de marzo de 2026 por la Universidad de Ciencias de Tokio.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

La investigación analizó el papel de moléculas llamadas poliaminas, entre ellas la espermidina, que se encuentran de forma natural en el organismo y también se comercializan en suplementos relacionados con el envejecimiento saludable. Estas sustancias participan en procesos celulares como el crecimiento y la diferenciación.

Los científicos indicaron que concentraciones elevadas de poliaminas se han observado de manera constante en distintos tipos de cáncer y se asocian con el crecimiento acelerado de tumores.

El estudio identificó que estas moléculas pueden activar mecanismos celulares distintos dependiendo del tipo de tejido, lo que explica por qué se relacionan tanto con procesos de mantenimiento celular como con la proliferación tumoral.

Estudio describe mecanismo molecular que impulsa la proliferación tumoral

El equipo de investigación utilizó células cancerígenas humanas para analizar cómo las poliaminas influyen en la producción de proteínas y en el metabolismo celular. Para ello, redujeron los niveles de estas moléculas mediante un fármaco y posteriormente los restablecieron con la adición de espermidina.

Los investigadores examinaron cambios en más de 6,700 proteínas mediante técnicas proteómicas, lo que permitió identificar modificaciones en rutas metabólicas relacionadas con el crecimiento celular.

Los resultados mostraron que las poliaminas incrementan la glucólisis, un proceso metabólico que convierte la glucosa en energía de forma rápida y que se asocia con la proliferación tumoral.

El estudio también identificó que estas moléculas aumentan la producción de una proteína llamada eIF5A2, la cual se encuentra con frecuencia en tejidos cancerígenos y participa en la regulación genética que favorece la multiplicación de células tumorales.

Los científicos observaron que las poliaminas interfieren con una molécula reguladora conocida como miR-6514-5p, que normalmente limita la producción de esa proteína. Cuando esa regulación se bloquea, los niveles de eIF5A2 aumentan y se facilita el crecimiento celular.

Investigadores explican por qué el mismo compuesto actúa de forma distinta

El estudio comparó el comportamiento de dos proteínas similares: eIF5A1 y eIF5A2. Ambas participan en funciones celulares, pero su actividad difiere según el tipo de tejido.

Los científicos señalaron que en células sanas las poliaminas activan procesos relacionados con la autofagia, un mecanismo que elimina componentes celulares dañados. En cambio, en células cancerígenas estas moléculas estimulan la producción de eIF5A2, lo que modifica la expresión genética y facilita la proliferación tumoral.

El investigador principal del estudio explicó que la actividad biológica de las poliaminas varía según el entorno celular.

“La actividad biológica de las poliaminas difiere entre tejidos normales y cancerígenos”, señaló el investigador en el comunicado institucional del estudio.

Los autores indicaron que esta diferencia explica por qué el mismo compuesto puede participar en procesos asociados con el envejecimiento saludable y, al mismo tiempo, en el crecimiento de tumores.

Suplementos con espermidina han ganado presencia en el mercado de salud

La espermidina y otras poliaminas se encuentran en alimentos como granos, legumbres, hongos y productos fermentados. En los últimos años, estas sustancias han sido incorporadas en suplementos comercializados con fines relacionados con el envejecimiento saludable.

La investigación científica ha señalado que las poliaminas son esenciales para funciones celulares normales, pero su acumulación también se ha asociado con la progresión de enfermedades, incluido el cáncer.

Las autoridades sanitarias han establecido que los suplementos alimenticios se regulan como productos alimentarios y no como medicamentos, por lo que su uso no implica efectos terapéuticos comprobados.

Hallazgos se obtuvieron en laboratorio y requieren investigación clínica

Los autores del estudio indicaron que los resultados se obtuvieron en modelos celulares y no en ensayos clínicos con personas. Por ello, señalaron que se necesitan investigaciones adicionales para determinar el impacto de estos compuestos en la salud humana.

El estudio también identificó que la proteína eIF5A2 puede representar un posible objetivo para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer, al participar en procesos relacionados con la proliferación tumoral.

Los investigadores indicaron que comprender la interacción entre nutrientes, metabolismo celular y enfermedades forma parte de una línea de investigación activa en la medicina experimental.