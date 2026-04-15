Cofepris alerta sobre publicidad engañosa de Tiroidex; advierte riesgos a la salud

Cofepris emitió una alerta sanitaria por el producto Tiroidex . Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por publicidad engañosa del producto Tiroidex, que se comercializa como suplemento alimenticio y se atribuye cualidades preventivas, terapéuticas y rehabilitadoras que no correspondan a su función real.

De acuerdo con el análisis técnico-documental de la autoridad sanitaria, este producto se vende bajo la premisa de ser un suplemento alimenticio, pero su publicidad “errónea y exagerada” infringe la Ley General de Salud al promocionarse como un tratamiento con facultades nutritivas o estimulantes sin contar con el respaldo normativo para ello.

¿Qué es Tiroidex?

El producto se presenta en diversas formas, incluyendo tabletas de 500 miligramos y extracto de 80 mililitros. En su etiquetado dice contener ingredientes como algas marinas, rábano, ortiga, almidón de maíz y estearato de magnesio.

La Cofepris destacó que el etiquetado no indica las cantidades presentes de dichos ingredientes, y advirtió que el consumo de Tiroidex representa un riesgo significativo para la población debido a los siguientes factores:

Falta de evidencia científica: el fabricante no ha presentado estudios científicos que garanticen la seguridad, calidad o eficacia del producto ante la Cofepris.

Posibles efectos secundarios: al no contar con evidencia científica, existe el riesgo de que el producto genere efectos secundarios nocivos al combinarse con medicamentos.

Desconocimiento de su origen: no se tiene información sobre el origen de los ingredientes, las condiciones sanitarias de las materias primas, así como su proceso de fabricación, almacenamiento y transporte.

Recomendaciones de la autoridad sanitaria

Ante la detección de este producto en plataformas de comercio electrónico, sitios web y servicios de paquetería, la Cofepris exhortó a la población a no adquirir, consumir ni recomendar el uso de Tiroidex.

La dependencia subrayó que los suplementos alimenticios tienen como único fin incrementar o complementar la ingesta dietética, pero nunca sustituir un tratamiento médico.

En caso de padecer alguna afección de salud, se recomienda acudir con un especialista para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados, evitando el uso de este producto.

Finalmente, instó a la ciudadanía a realizar la denuncia sanitaria correspondiente en caso de identificar la venta de Tiroidex en establecimientos físicos o portales de internet.

"Cofepris mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, procedentes de productos (...) que incumplan con la legislación sanitaria vigente”, concluyó la autoridad.