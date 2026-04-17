Relaciones sociales influyen en la salud y el envejecimiento, según estudio científico

La ciencia analiza un nuevo factor que influye en la salud: las relaciones sociales. Un estudio documenta su relación con enfermedades crónicas.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La investigación científica comenzó a integrar la calidad de las relaciones sociales como un elemento que puede influir en la salud física, junto con factores tradicionales como la alimentación y la actividad física. Estudios recientes documentan que los vínculos sociales se asocian con indicadores biológicos relacionados con enfermedades crónicas y envejecimiento.

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Un estudio publicado en febrero de 2026 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences analizó la relación entre interacciones sociales negativas y cambios en la salud de personas adultas. Los investigadores identificaron que la exposición frecuente a conflictos sociales se asoció con inflamación y con la presencia simultánea de varias enfermedades crónicas, condición conocida como multimorbilidad.

Los autores del estudio examinaron datos de adultos mayores y evaluaron sus redes sociales, incluyendo la presencia de relaciones que generaban tensión o falta de apoyo. Posteriormente compararon esos resultados con biomarcadores de salud y registros médicos. Los hallazgos mostraron una asociación entre los vínculos sociales negativos y el aumento de indicadores relacionados con deterioro físico.

La investigación forma parte de una línea científica que analiza los llamados determinantes sociales de la salud, un concepto que considera factores sociales y ambientales como elementos que influyen en la aparición de enfermedades y en la calidad de vida.

Los vínculos sociales se relacionan con inflamación y enfermedades crónicas

Los científicos identificaron que las relaciones sociales conflictivas se asociaron con niveles más altos de inflamación en el organismo. La inflamación es un proceso biológico que se ha vinculado con enfermedades como diabetes, padecimientos cardiovasculares y trastornos metabólicos.

El estudio documentó que las personas con mayor exposición a relaciones negativas presentaron mayor probabilidad de desarrollar múltiples enfermedades crónicas en comparación con aquellas que reportaron redes sociales de apoyo. Los investigadores analizaron variables como edad, sexo y condiciones socioeconómicas para evaluar la consistencia de los resultados.

La evidencia científica sobre el impacto del estrés social en la salud se ha acumulado en los últimos años. Investigaciones previas han mostrado que la exposición prolongada a situaciones de tensión social puede activar respuestas fisiológicas que afectan el sistema inmunológico y la regulación hormonal.

Estos cambios pueden manifestarse en procesos inflamatorios persistentes, los cuales se han asociado con el desarrollo de enfermedades crónicas en distintas etapas de la vida.

La ciencia incorpora la calidad de las relaciones en la medicina preventiva

La inclusión de las relaciones sociales como variable de estudio representa un cambio en el enfoque de la medicina preventiva. Tradicionalmente, los programas de prevención se han concentrado en hábitos individuales como la alimentación, el consumo de tabaco y la actividad física. Sin embargo, investigaciones recientes han ampliado el análisis hacia el entorno social.

Los investigadores utilizan herramientas conocidas como relojes epigenéticos para estimar la edad biológica del organismo. Este método mide cambios en el ADN que se relacionan con factores ambientales y conductuales. Los resultados permiten identificar variaciones en el ritmo de envejecimiento entre personas con características sociales diferentes.

Estudios adicionales han mostrado que las relaciones sociales positivas, como la participación comunitaria y el apoyo familiar, se asocian con mejores indicadores de salud y menor presencia de enfermedades crónicas. Estos hallazgos han impulsado el desarrollo de programas de salud pública que incluyen estrategias para fortalecer redes de apoyo social.

La investigación también ha identificado que el aislamiento social se relaciona con mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en personas adultas mayores, lo que ha llevado a autoridades sanitarias a considerar la integración social como parte de las políticas de prevención.

México enfrenta un envejecimiento poblacional que aumenta la relevancia del entorno social

El análisis sobre la influencia de las relaciones sociales en la salud ocurre en un contexto demográfico en el que la población adulta mayor crece en México. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que el número de personas de 60 años y más ha aumentado en las últimas décadas y continuará en ascenso en los próximos años.

El incremento de la esperanza de vida ha generado una mayor demanda de servicios médicos relacionados con enfermedades crónicas. En este escenario, los especialistas han comenzado a evaluar factores sociales que puedan influir en la prevención de padecimientos y en el bienestar de la población.

El entorno social se ha convertido en un elemento de análisis para los sistemas de salud debido a su relación con conductas de riesgo, acceso a servicios médicos y apoyo en el cuidado de enfermedades. La evidencia científica sugiere que las redes sociales pueden facilitar el seguimiento de tratamientos, la adopción de hábitos saludables y la detección temprana de problemas de salud.

La investigación sobre la relación entre vínculos sociales y salud continúa en desarrollo, mientras los sistemas sanitarios integran nuevos enfoques para atender el envejecimiento poblacional.