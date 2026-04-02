Semana Santa: recomendaciones para evitar enfermarse por comer productos del mar

Venta de pescado en el mercado de la Nueva Viga al oriente de la Ciudad de México. Foto: David Deolarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En esta temporada de Cuaresma, los principales riesgos asociados al consumo de productos del mar son la contaminación bacteriana, principalmente por microorganismos como Vibrio, Salmonella y E. coli, alertó la jefa del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México “Eduardo Liceaga” (HGMEL), Ada Berenice Vargas Ortiz.

“Es fundamental que los pescados y mariscos se cocinen completamente, hasta que cambien de color, adquieran una textura firme y se desmenucen con facilidad”, aseguró.

La especialista explicó que, a diferencia del calor, métodos como el uso de limón o vinagre “no eliminan las bacterias, ya que únicamente modifican la apariencia y el pH del alimento, sin garantizar su inocuidad”.

Por su parte, la nutrióloga adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 4 del IMSS, Ana Karen Tena Huerta, explicó que, en esta temporada, el calor acelera la descomposición de los alimentos y favorece el crecimiento de bacterias, lo que aumenta el riesgo de padecimientos como gastroenteritis infecciosa, salmonelosis, amebiasis e intoxicaciones bacterianas.

Añadió que, en el caso de la elaboración de ceviches o cocteles, “el limón es un proceso de acidificación, no de cocción; por lo tanto, no elimina bacterias o agentes patógenos”. Así, advirtió que confiar únicamente en este método puede representar un riesgo para la salud.

Recomendaciones

Las especialistas recordaron que los pescados y mariscos son alimentos altamente perecederos. Por ello, recomendó a la población extremar las medidas de higiene, conservación y adecuada preparación en esta temporada, cuando se incrementa su consumo.

Entre las principales acciones de cuidado para prevenir infecciones gastrointestinales están las siguientes:

Realizar su cocción adecuada en calor

Mantener cadena de frío en todo momento, desde la compra hasta la preparación en el hogar

Conservar los alimentos a temperaturas menores a 4 °C. Si se rompe la cadena de frío, las bacterias pueden multiplicarse rápidamente y representar un riesgo para la salud

Evitar el consumo en crudo

Prevenir la contaminación cruzada en el hogar con el uso de tablas, cuchillos y utensilios distintos para alimentos crudos y cocidos

Mantener una adecuada higiene de manos durante la preparación

Descongelar con el uso del microondas

Signos de descomposición

La especialista reconoció que, aunque los pescados y mariscos son una excelente fuente de proteína y ácidos grasos omega-3, su consumo debe realizarse de forma segura, privilegiando siempre su correcta conservación y cocción.

Y sugirió evitar la compra de productos del mar que presenten signos de descomposición como los siguientes:

Olor intenso

Textura opaca

Cambios en su coloración

De preferencia, comprarlos en establecimientos que garanticen una adecuada refrigeración

Grupos más vulnerables

La jefa del Servicio de Nutrición Clínica del HGMEL, Ada Berenice Vargas Ortiz, enfatizó que los grupos de población más vulnerables a padecer complicaciones por una infección gastrointestinal son los siguientes:

Mujeres embarazadas

Niñas y niños menores de cinco años

Personas adultas mayores

Pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos

Síntomas de infección

De paso, mencionó los principales síntomas de una infección gastrointestinal:

Náuseas

Vómito

Diarrea persistente o con sangre y dolor abdominal

Fiebre alta

Boca seca

Mareos intensos

Si éstos se presentan, recomendó mantener una adecuada hidratación y acudir a los servicios de salud.