Advierten aumento del 40% de la obesidad entre jóvenes: "Las nuevas generaciones son más propensas"

La obesidad sigue ganando terreno en México, en menores de edad, somos el primer lugar mundial. Foto: @UNAM_MX

MADRID (EUROPA PRESS) - El director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, Gontrand López-Nava, advirtió que la obesidad ha aumentado más de un 40 por ciento entre jóvenes de 18 y 24 años, lo que hace a las nuevas generaciones más propensas a padecerla.

"Las franjas de 18 a 34 años aumentan, mientras que a partir de los 35 años los datos más recientes sí reflejan una tendencia a la baja. Por lo tanto, las nuevas generaciones son más propensas a sufrir obesidad", detalló López-Nava.

El especialista se ha basado en los datos de la Encuesta de Salud de España de 2023, que indican que, entre los jóvenes de 18 a 24 años, la obesidad está presente en el 7 por ciento de los casos aproximadamente frente al menos del 5 por ciento del 2020.

En la franja de 25 a 34 años el ascenso es ligeramente menor, pero también de tendencia ascendente pasando de un 9,9 al 10,6 por ciento. "Hemos cambiado alimentación, han aumentado las tecnologías en las edades más tempranas. La obesidad es una pandemia silenciosa a la que no hay que restar gravedad", alerta López-Nava.

Para el experto, "no basta con hacer ejercicio o tomar inyecciones para adelgazar, se trata de cambiar la nutrición y contar con el apoyo psicológico necesario para cambiar esta situación".

En este sentido, ha subrayado que los fármacos GLP-1 están en pleno crecimiento, sin embargo, asegura que "pierden el efecto cuando se dejan de usar". "Los fármacos son una buena solución si quieres una vía muy rápida, pero cualquiera que lo tome debe saber que los efectos no son eternos", reconoce López-Nava.

Por ello, el especialista aconseja la endoscopia bariátrica: "Los fármacos actúan sobre el cerebro. La endoscopia bariátrica en el órgano por el que comemos: el estómago. Es una intervención mínimamente invasiva, que no provoca cicatrices y que realiza unos pliegues en el estómago que son temporales, es decir, con el paso de los años el estómago vuelve a su estado natural pero con una persona con una rutina de vida y de nutrición mucho mejor", concluye López-Nava.