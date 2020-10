CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cinta Cómo enamorar a una chica punk (How to Talk to Girls at Parties, Inglaterra-2017), de John Cameron Mitchell, es una divertida, caótica y enriquecedora cinta adolescente mezcla de fantasía, ciencia ficción, comedia romántica, música punk y hasta elementos místicos. La historia inicia con tres chicos punk que, por error, luego de una tocada, llegan a una extraña fiesta que en un principio parece de un movimiento artístico de vanguardia, donde una serie de sujetos vestidos en su mayoría de látex de diversos colores, cantan, bailan y van de un lado a otro como si formaran parte de un performance. Lo que Enn (Alex Sharp), Vic (Abraham Levi) y John (Ethan Lawrence) no saben es que están en medio de la reunión de un grupo de extraterrestres que andan de turistas por el planeta. Los extraterrestres se dividen en colonias, las cuales tienen diversas características, formas de vestir y diferentes códigos de comportamiento. En este contexto, Enn conoce a Zan (Elle Faning), una extraterrestre que al igual que él, parece estar poco conforme con las reglas de su colonia. Zan decide abandonar el itinerario establecido para irse con Enn a conocer el mundo punk y un poco más de los humanos en el poco tiempo que le queda de viaje. Enn, por su puesto, cree que es una aventura con una turista cualquiera. Durante el viaje, Zan descubrirá el punk, en parte gracias a la dueña de un bar punk conocida como Queen Boadicea (Nicole Kidman), y también el amor y la libertad, pero desatará la desaprobación de los suyos. Los chicos deberán pelear por lo que desean. Respetando la esencia punk del inicio de la historia, los eventos se van volviendo caóticos y, poco a poco, todo termina siendo una locura; pero también, respetando su esencia punk, la trama es fácil de seguir y su mensaje es directo: la liberación del individuo sobre una sociedad limitante, una liberación que trae beneficios al individuo y por ende a la sociedad, pues permite su evolución. Por otro lado, la cinta defiende a los humanos frente a los “refinados” extraterrestres: Sí, tenemos nuestros grandes defectos, pero somos una raza gozosa y amorosa que tiene la capacidad de transformadora a través del individuo, de su evolución y crecimiento, por medio de los deseos de su corazón. Y todo esto, envuelto en una alocada, sencilla y tradicional comedia romántica. Y en esta época… ¿qué más actitud punk puede haber que ser un poco conservador, romántico e idealista?