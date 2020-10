Otra versión de 'Negra Navidad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las clases llegan a su fin en el Hawthorne College, y al parecer todo será paz y tranquilidad, mientras Riley Stone (Imogen Pootsy sus amigas de Mu Kappa Epsilon: la atleta Marty (Lily Donoghue), la rebelde Kris (Aleyse Shannon) y la golosa Jesse (Brittany O'Grady) se preparan para celebrar las fiestas navideñas, y un acosador enmascarado empieza a matar a las mujeres de la hermandad. A medida que aumentan los cadáveres, Riley y sus amigas comienzan a preguntarse si pueden confiar en los hombres, como por ejemplo, el novio de Marty, Nate (Simon Mead); el nuevo interés amoroso de Riley, Landon (Caleb Eberhardt), o bien el querido maestro Gelson (Cary Elwes). Sin embargo, las chicas le harán ver al asesino que no están dispuestas a ser las víctimas de nadie. Lo anterior es el escenario en el cual se desarrolla la cinta Negra Navidad (Black Christmas), dirigida por Sophia Takal, remake de la cinta homónima de 1974 de Bob Clark, estelarizada por Margot Kidder y Olivia Hussey. https://youtu.be/wOh5-5rLa5c La versión 2019 de Negra Navidad es producida por Jason Blum, Ben Cosgrove, Adam Hendricks, siendo los productores ejecutivos Couper Samuelson, Jeanette Volturno, Greg Gilreath y Zac Locke, con guion de Sophia Takal y April Wolfe.El productor Ben Cosgrove, fan de la cinta original, “buscaba reimaginar” esta película de culto para una audiencia del siglo XXI: “Durante la década de los setenta, muchas películas representaban a las mujeres, especialmente a las estudiantes de los College, de una forma muy retrógrada. Negra Navidad era la excepción. Abordaba tópicos como el aborto y los derechos de la mujer, que eran temas que no se mencionaban en otras películas”. Luego de descubrir los que los derechos de la cinta estaban disponibles y de adquirirlos, pensó que “lo ideal sería asociarme con alguien que tuviera experiencia en el género”, dijo Cosgrove, así que se dio a la tarea de buscar a uno de los maestros del cine de horror: Jason Blum, quien ha trabajado en filmes como Actividad paranormal y Nosotros. Con Blum a bordo, el siguiente paso era buscar al director adecuado, y no tardaron mucho: “Sophia Takal fue la primera persona que contactamos. Ella escribió y dirigió un episodio de la serie Into the Dark, el cual fue muy impresionante, así que yo sabía que ella podría hacer un film estupendo”, comentó Blum. Por su parte, Cosgrove remarcó: “Sentimos que era importante que una mujer escribiera y dirigiera la historia. Después de que Blum sugiriera a Sophia, vi sus películas y pensé que era brillante”.Takal, quien hizo su debut en la dirección con Green (2011) y posteriormente filmó Always shine (2016), estaba emocionada de unirse al proyecto ya que tendría la oportunidad de crear algo fresco y novedoso sobre el clásico de terror. “Soy muy fan de la cinta original. Estaba muy adelantada a su tiempo en temas de derechos de la mujer. Yo quería hacer una película que se sintiera similar a la original en una versión contemporánea. Muchas películas del subgénero slasher están escritas y dirigidas por hombres, y yo creo que se puede sentir la diferencia con esta película que está dirigida por una mujer, en términos de lo que la historia representa, la manera en que está contada y la manera en que los personajes femeninos están retratados”, apunta la directora. (“Slasher pertenece a la temática de terror, generalmente donde u psicópata asesina a adolescentes desprotegidos). Takal a su vez llamó a la guionista April Wolfe para desarrollar el guión: “Me acerqué a April porque es una gran fan del horror y pensé que ella podría diferenciar esta cinta de las películas slasher tradicionales. Sabía que April me ayudaría a navegar el mundo del horror porque ella está más inmersa en ese mundo que yo”. Por su parte, Wolfe explica que cada una aportó sus fortalezas a la historia: “De entrada, mi estilo de escritura está más enfocado en el horror, mientras que el de ella es más psicólógico y de thriller. Los dos estilos se mezclaron de una manera muy interesante. La historia pasó por muchas version antes de terminar en una mezcla perfecta de las dos”. Otra de las cosas en las que ambas estuvieron sincronizadas a la perfeccción fueron los temas que tocarían en la cinta como la sororidad, el empoderamiento femenino y la idea mujeres unidas para la búsqueda de poder, de su voz y de su fuerza. “Para mí eso significaba hacer un filem con mujeres trabajando juntas y usando sus fortalezas para hacer la diferencia en vez de compadecerse a sí mismas. Las mujeres de esta película se dan cuenta de que son más fuertes juntas, y creo eso diferencia a esta cinta de los otros slashers”, advierte Takal. Wolfe agrega: “Sophia y yo queríamos que las mujeres de la historia reflejaran nuestras propias experiencias. Queríamos explorar los temas que se viven durante el College, queríamos explorar el tema del consentimiento, los patrones de misoginia y la violencia en contra de las mujeres. Nuestra esperanza era, metafóricamente o incluso textualmente, representar lo que implica ser mujer en estos días”. Tanto para la guionista como para la directora, era importante que sus personajes femeninos no fueran víctimas pasivas, como suele ser el caso en muchas películas de horror. Así pues, era importante que estas mujeres pudieran ser capaces de defenderse de su agresor. Cosgrove añade: “Muchas películas de horror tratan a los personajes femeninos como si fueran objetos que están ahí para ser asesinados. Queríamos darle la vuelta a ese argumento. Así que en vez de que se dejan atrapar una por una, deciden unirse y pelear juntas”. Negra Navidad se estrenó el 18 de diciembre.